Het overnamepad van Frasers Group Plc in 2022

Het jaar 2022 stond voor Frasers Group Plc in het teken van overnames. En dat bleef niet onopgemerkt. De Britse retailgroep behaalde in het eerste halfjaar van boekjaar 2023 een omzet van 2,6 miljard pond (2,5 miljard euro), een groei van 12,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar. De omzetgroei dankte het bedrijf aan de overnames die het dit jaar deed. FashionUnited zet alle overnames door Frasers Group Plc nog eens op een rijtje.

Studio Retail Limited

Het jaar begon met de overname van de digitale retailer Studio Retail Limited in februari. Fraser Group Plc kocht het bedrijf op voor 26,8 miljoen pond (32 miljoen euro). Studio Retail Limited en diverse activa van de Studio Retail Group verkeerden toentertijd in uitstel van betaling. Door de overname werden ongeveer 1.500 banen gered. De overname kwam niet helemaal als verrassing, want de Britse retailgroep was namelijk de grootste aandeelhouder van Studio Retail.

Missguided

In juni nam de Britse retailgroep het Britse modemerk Missguided over. In tegenstelling tot de verwachte overname van Studio Retail Limited, kwam dit wel als een verrassing. Er werd voor de overname namelijk gehint op een overname door Boohoo Group Plc. Frasers Group Plc meldde destijds dat de overname delen van het intellectueel eigendom van de online damesmode retailers Missguided Limited, Mennace Limited en Missguided (IP) Limited betreft. Deze delen zijn overgenomen voor een bedrag van 20 miljoen pond (23,5 miljoen euro). Na de overname opereert Missguided als zelfstandig bedrijf binnen de Frasers Group Plc onder een nieuwe bedrijfsnaam: MGLC Realisations (2022) Limited.

I Saw It First

Een maand na de overname van Missguided, volgt de overname van online moderetailer I Saw It First. Frasers Group Plc liet toentertijd weten uit te kijken naar de integratie van de online moderetailer, die vijf miljoen consumenten telt, na een snelle groei van haar digitale lancering in 2017. Verder liet de groep weten dat I Saw It First zal profiteren van de kracht en schaal van het platform van Frasers Group en van de integratie met het onlangs overgenomen bedrijf Missguided. In december maakte Frasers bekend I Saw It First overgenomen te hebben voor slechts één pond, dat blijkt uit een financieel rapport. Frasers verklaarde dat de moderetailer op het moment van de overname nog 13 miljoen pond (14,9 miljoen euro) verschuldigd was aan zijn aandeelhouders.

Gieves & Hawkes

In november werd Frasers Group Plc de nieuwe eigenaar van mannenmodemerk Gieves & Hawkes. “We zijn verheugd dat we Gieves & Hawkes hebben overgenomen waardoor er een toekomst op de lange termijn is verzekerd voor een 250 jaar oud merk,” aldus CEO Michael Murray van de Frasers Group in een schriftelijk statement aan FashionUnited. “Deze acquisitie vult ons portfolio van strategische investeringen in luxe- en topmerken verder aan.”

Vijftien merken uit het portfolio van JD Sports Plc

De Britse retailgroep maakt aan het einde van het jaar nog een opvallende overname bekend. Het bedrijf neemt namelijk 15 merken van rivaal JD Sports Plc over. De merken Base Childrenswear, Choice, Clothingsites (inclusief Brown Bag Clothing), Cricket, Giulio, Kids Cavern, Missy Empire, Nicholas Deakins, Pretty Green, Prevu Studio, Rascal Clothing, Tessuti (inclusief Xile), Scotts, Watch Shop en Topgrade Sportswear (inclusief Get The Label) komen nu in handen van Frasers. Het bedrijf nam de merken over voor een bedrag van 47,5 miljoen pond (54,5 miljoen euro). Met de overname van deze merken maakt Frasers kenbaar zijn portfolio uit te breiden met premium merken.

Met dit overnamepad gaf Frasers Group Plc bijna 100 miljoen pond (114,9 miljoen euro) uit aan overnames in 2022. Of het overnamepad hiermee ten einde komt, is niet bekend. Dit jaar is in ieder geval gebleken dat de Britse retailgroep durft te investeren in bedrijven en zijn portfolio graag uitbreidt.