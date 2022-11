‘Frasers Group PLC koopt Brits mannenmodemerk Gieves & Hawkes’

Er gaan geruchten rond dat de Britse retailgroep Frasers Group PLC het mannenmodemerk Gieves & Hawkes gaat overnemen, dat melden diverse Britse media waaronder The Telegraph.

Volgens The Telegraph is er een akkoord over de aankoop van Gieves & Hawkes in zicht nu de Frasers Group luxe- en grote retailers blijft opkopen. Het is nog niet duidelijk hoeveel de Britse retailgroep zal betalen.

Vorige maand stelde Frasers Group zich aan als nieuwe aandeelhouder van online moderetailer Asos. De Britse retailgroep nam toen een aandeel van vijf procent in Asos. Dat was volgens zakenman achter Frasers, Mike Ashley, een gebaar om tot een mogelijk partnerschap te komen, zo meldde de zakenman aan Market Screener.

Eerder dit jaar nam Frasers Group online moderetailer I Saw It First over. Daarnaast stond ook een integratie van het eerder door hen overgenomen merk Missguided op de planning. Missguided werd in juni overgenomen voor een bedrag van twintig miljoen pond, omgerekend 23,5 miljoen euro.