'Furla zoekt schuldsanering te midden van financiële problemen en leiderschapswijzigingen'

Het Italiaanse modebedrijf Furla SpA heeft formele gesprekken gestart om een schuldsanering aan te vragen, meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Eind 2022 stond de schuldenlast van het in Bologna gevestigde familiebedrijf op ongeveer 154 miljoen euro.

Furla kampt al jaren met financiële problemen. In 2020 vroeg de Amerikaanse tak van het bedrijf faillissementsbescherming aan onder 'Chapter 11'. In het door Bloomberg ingeziene jaarverslag van 2022 vermeldt Furla een omzet van 186 miljoen euro en een verlies van 27 miljoen euro, tegenover een verlies van 52 miljoen euro het jaar daarvoor.

Furla investeert in eigen bedrijf en verandert leiders

Om de financiële situatie te verbeteren, heeft Furla besloten 25 miljoen euro uit eigen zak te investeren, aldus Bloomberg. Voor het saneringsproces heeft het bedrijf een team van adviseurs ingeschakeld, waaronder KPMG LLP voor financieel advies.

Onlangs heeft Furla grote veranderingen doorgevoerd in zijn leiderschapsstructuur. In september 2022 benoemde het bedrijf Giorgio Presca als nieuwe CEO, ter vervanging van interim-CEO Devis Bassetto, die de rol tijdelijk op zich nam na het vertrek van Mauro Sabatini. Met zijn uitgebreide ervaring in de mode-industrie moet Presca Furla helpen de huidige financiële problemen te overwinnen en het merk naar toekomstige groei te leiden.

Furla werd in 1927 opgericht in Bologna door de familie Furlanetto, die nog steeds de leiding heeft over het bedrijf. In 2016 kondigde Furla plannen aan voor een beursgang, aanvankelijk gepland voor 2018, maar deze datum werd niet gehaald. In 2020 verklaarde het bedrijf dat een beursintroductie nog steeds mogelijk was, maar dat het onafhankelijk wilde blijven.