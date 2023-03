Galeria Karstadt Kaufhof zet streep door 52 filialen en schrapt banen op hoofdkantoor

Warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof maakt zijn herstructureringsplan bekend. Zo zet het een streep door 52 filialen en schrapt het banen op het hoofdkantoor in Essen en bij service-afdelingen zoals IT en facility management. Bij de laatste twee genoemde afdelingen verdwijnen zo’n driehonderd banen.

“Dit is ongetwijfeld een moeilijke dag voor ons allemaal”, begint Arndt Geiwitz, hoofdvertegenwoordiger van Galeria, in het persbericht. “In de afgelopen weken hebben we intensief gevochten voor elke locatie en zijn we harde interne en externe discussies aangegaan. De overgebleven winkels hebben een levensvatbaar, economisch perspectief.”

In totaal blijven er 77 Galeria-filialen over eind. In die filialen wil het Duitse warenhuisconcern zijn nieuwe concept aan de consument presenteren. Met een assortiment dat zich sterker richt op de lokale en regionale behoeften, zo is te lezen. De komende drie jaar worden alle winkels die nog niet over het nieuwe winkelconcept beschikken, grondig gemoderniseerd. Op die manier worden zo’n 11.000 banen behouden.

De 52 getroffen filialen worden in twee etappes gesloten: op 30 juni 2023 en op 31 januari 2024. Het gaat uitsluitend om Galeria-filialen, de Inno-vestigingen zijn dus niet getroffen. Het sluiten van deze filialen treft 4.000 werknemers. Alle getroffen medewerkers (dus ook die op het hoofdkantoor) krijgen de mogelijkheid om over te stappen naar een transferbedrijf, schrijft het warenhuisconcern.

Verder benadrukt Galeria zich in de toekomst duidelijker te positioneren, met name in de segmenten kleding, beauty en wonen. Daarnaast zullen diverse diensten zoals een kleermaker, stomerij en burgerdiensten Galeria in de toekomst een populaire ontmoetingsplaats in het stadscentrum maken, schrijft Galeria.