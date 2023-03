Rapport: Galeria dreigt met faillissement bij schuldeisers

Volgens een rapport schelden de schuldeisers van het warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof in de huidige insolventieprocedure opnieuw miljarden kwijt. Dit is zou staan in het involentieplan waarover de schuldeisers op 27 maart in Essen moeten stemmen, zo meldt Wirtschaftswoche.

Als de schuldeisers het plan verwerpen, ‘moeten de bedrijfsactiviteiten onmiddellijk worden gestaakt’, citeerde het Duitse blad donderdag uit een ‘samenvatting van de wezenlijke inhoud van het insolventieplan’. Zelfs een verkoop van het bedrijf als geheel zou in dit geval niet aan de orde zijn. Het warenhuisconcern wilde desgevraagd geen commentaar geven op het bericht.

Schuldeisers doen grotendeels afstand van hun vorderingen

Volgens de Duitse krant vraagt de directie aan verhuurders, leveranciers en andere schuldeisers om af te zien van een groot deel van hun vorderingen, zodat Galeria een nieuwe start kan maken. De adviseurs verwachten dan ook ‘insolventievorderingen die voor voorfinanciering in aanmerking komen’ voor een totaalbedrag van 1,41 miljard euro tot 2,36 miljard euro.

Schuldeisers die zekerheden hebben, lijden minder, aldus het rapport. Het gaat onder meer om gedeeltelijke bedragen van het Economische Stabilisatiefonds van de staat (WSF), dat Galeria de afgelopen jaren met 680 miljoen euro steunde. Volgens het insolventieplan zou het WSF zo’n 88 miljoen euro moeten ontvangen uit de verkoop van de activa. Daarnaast zal het deelnemen aan de verkoop van dochterondernemingen van Galeria, zoals de Belgische keten Inno.

Eind oktober zocht Galeria Karstadt Kaufhof voor de tweede keer in minder dan drie jaar redding via een beschermingsprocedure. In de eerste procedure hadden schuldeisers al afstand gedaan van miljardenvorderingen, zodat de warenhuisketen een uitweg uit de crisis kon vinden.