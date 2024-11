Gap Inc. rapporteert winstgroei in Q3, verhoogt vooruitzichten voor 2024

Het Amerikaanse modebedrijf Gap Inc., bekend van merken als Old Navy, Banana Republic en Athleta, boekt in het derde kwartaal van 2024 opnieuw sterke resultaten. Het bedrijf verhoogt voor de vierde opeenvolgende keer zijn netto-omzet en ziet ook de winst verder groeien. Op basis van deze resultaten past Gap Inc. zijn verwachtingen voor het hele jaar naar boven aan.

Gap Inc. behaalt in Q3 een netto-omzet van 3,8 miljard dollar (ongeveer 3,6 miljard euro), een groei van 2 procent ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkbare omzet stijgt met 1 procent. De online verkoop groeit met 7 procent en vertegenwoordigt nu 40 procent van de totale omzet. Daartegenover staat een daling van 2 procent in de fysieke winkelomzet.

De bedrijfswinst komt uit op 355 miljoen dollar (ongeveer 338 miljoen euro), goed voor een bedrijfswinstmarge van 9,3 procent. Gap Inc. verhoogt de brutomarge naar 42,7 procent, een verbetering van 140 basispunten. Deze winstgroei is mede te danken aan beter voorraadbeheer en efficiënter gebruik van middelen.

Prestaties per merk

De merken van Gap Inc. hebben elk op hun eigen manier bijgedragen aan de groei in het derde kwartaal van 2024.

Old Navy is met een netto-omzet van 2,2 miljard dollar (circa 2,1 miljard euro) het grootste merk van Gap Inc. en laat een omzetstijging van 1 procent zien. Het merk profiteert van operationele efficiëntie en merkversterkende strategieën.

Gap behaalt een omzet van 899 miljoen dollar (circa 856 miljoen euro), eveneens een groei van 1 procent. De vergelijkbare omzet stijgt zelfs met 3 procent, waarmee Gap voor het vierde achtereenvolgende kwartaal positieve resultaten boekt.

Banana Republic realiseert een omzet van 469 miljoen dollar (circa 446 miljoen euro), een groei van 2 procent. Ondanks een lichte daling van 1 procent in vergelijkbare omzet, presteert vooral de mannenmodecategorie sterk.

Athleta groeit met 4 procent naar een omzet van 290 miljoen dollar (circa 276 miljoen euro). Het merk keert terug naar positieve cijfers, met een stijging van 5 procent in vergelijkbare omzet. Dit succes is het resultaat van nieuwe productlijnen en effectieve marketingcampagnes.

Een effectieve marketingcampagne buiten de Gap en Old Navy flagship stores op Times Square (VS) Credits: Gap Inc

Gap Inc. verhoogt vooruitzichten voor 2024

CEO Richard Dickson verwacht verdere groei van Gap Inc.: "Onze prestaties tot nu toe geven ons het vertrouwen om onze verwachtingen voor het volledige jaar te verhogen, zowel op het gebied van omzetgroei als operationele marges." Bovendien eindigt Gap, Inc. het kwartaal met 2,2 miljard dollar (circa 2,1 miljard euro) aan liquide middelen en investeringen, een stijging van 64 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast daalt het voorraadniveau van het Amerikaanse modeconcern met 2 procent naar 2,33 miljard dollar (circa 2,2 miljard euro), wat wijst op verbeterde operationele efficiëntie.

Dickson verwacht een sterk feestdagenseizoen van 2024. "Het feestdagenseizoen is sterk begonnen. Onze prestaties tot nu toe dit jaar geven ons het vertrouwen om onze vooruitzichten voor het hele jaar voor omzet, brutomarge en operationele winstgroei te verhogen", voegt Dickson toe."

Het bedrijf past de netto-omzet, brutomarge en bedrijfswinstmarge voor dit jaar naar boven aan: Het bedrijf verwacht nu dat de netto-omzet met 1,5 tot 2 procent zal toenemen, dat de brutomarge met ongeveer 220 basispunten zal toenemen en dat het bedrijfsresultaat met gemiddeld tot hoog in de 60 procent zal groeien.