'Gemeente Zaanstad verkoopt aandelen in Textiles2Textiles'

Gemeente Zaanstad stapt uit Textiles2Textiles, het bedrijf uit Wormerveer (Noord-Holland) dat zich richt op het hergebruik van textiel. Dit melden nieuwsbronnen Zaanstadnieuws.nl en het Noordhollands Dagblad.

Eind 2021 werd Zaanstad aandeelhouder van Textiles2Textiles. Het bedrijf verwerkt in zijn Fiber Farms op grote schaal niet-herdraagbaar post-consumenten textiel tot een volledig circulaire, zuivere, homogene en traceerbare grondstof voor de textielmaakindustrie. Zaanstad was de eerste gemeente in Nederland met aandelen in een bedrijf op het gebied van circulair textiel.

Er was sprake van “een unieke privaat-publieke samenwerking”, zei wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt van gemeente Zaanstad destijds. De gemeente zou op financieel gebied helpen middels aandelen en een lening. Maar die samenwerking lijkt nu ten einde te komen, volgens berichtgeving. De details van de beëindigde samenwerking zijn niet bekend.

FashionUnited heeft de gemeente Zaanstad en Textiles2Textiles gevraagd om commentaar, maar zij hebben geen gebruikgemaakt van de gelegenheid om op het nieuws te reageren.