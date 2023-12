Gerry Weber schrijft donkerrode cijfers in 2022 en verwacht omzetdaling in 2023

Kledingleverancier Gerry Weber heeft opnieuw een bewogen jaar achter de rug.

In april startte het moederbedrijf Gerry Weber International AG een herstructureringsprocedure op basis van de Duitse wet en het stabilisatie- en herstructureringskader voor bedrijven (StaRUG). Tegelijkertijd vroeg de Duitse dochteronderneming Gerry Weber Retail GmbH het faillissement aan, gevolgd door de Oostenrijkse dochteronderneming in juli.

Het reorganisatieplan, dat in november werd goedgekeurd door de lokale rechtbank van Essen, bevatte ingrijpende hervormingen en kostenbesparende maatregelen en betekende het einde van Gerry Weber International AG. Als onderdeel van een kapitaalvermindering schreef de in Luxemburg gevestigde GWI Holding S.à.r.l. in op alle nieuwe aandelen van het bedrijf als herstructureringsinvesteerder. De groep werd vervolgens begin december van de beurs gehaald en omgezet in een naamloze vennootschap.

Gerry Weber zakt diep weg in het rood in 2022

Woensdag blikte de groep opnieuw terug. Het langverwachte jaarverslag over het boekjaar 2022 werd gepubliceerd en het management gaf ook een vooruitblik op de cijfers voor 2023.

Volgens het verslag bedroeg de omzet van de groep uit voortgezette activiteiten - dat wil zeggen zonder de aandelen van de activiteiten in Rusland, die inmiddels zijn verkocht - 313,7 miljoen euro in 2022. Dit komt overeen met een stijging van 20,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin de activiteiten nog zwaar werden getroffen door de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Hogere materiaal-, vracht- en personeelskosten en uitgebreidere kortingscampagnes hadden echter een negatieve invloed op de winst. De genormaliseerde winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (ebitda) bedroeg min 6,4 miljoen euro, vergeleken met een duidelijk positief cijfer van 28,8 miljoen euro in het voorgaande jaar.

<Het gerapporteerde bedrijfsverlies bedroeg 25,6 miljoen euro. In 2021 had Gerry Weber een bedrijfswinst van 17,1 miljoen euro gegenereerd. Het eindresultaat was een nettoverlies van 35,1 miljoen euro. Een jaar eerder rapporteerde het bedrijf een overschot van 23,0 miljoen euro.

Na de reorganisatie: Management verwacht lagere omzet en hoog operationeel verlies in 2023

Het lopende jaar 2023 wordt nu grotendeels gekenmerkt door de reorganisatiemaatregelen. Op basis van de cijfers die in november beschikbaar waren, verwacht het management een omzetdaling tot tussen 278 en 307 miljoen euro en een genormaliseerde ebitda in de "negatieve lage dubbele cijfers miljoen euro", niet in de laatste plaats als gevolg van de recente "optimalisatie van het winkelportfolio".