H&M haalt campagne offline na beschuldigingen over ‘seksualisering van schoolmeisjes’

Modeketen H&M haalt een advertentie offline nadat het diverse klachten ontving, meldt Reuters. De campagne zou ‘seksualisering van minderjarige meisjes’ aanmoedigen.

De advertentie werd in Australië gelanceerd en droeg de slogan “Make those heads turn in H&M’s Back to School fashion”. De slogan ging gepaard met een foto waarop twee meisjes in H&M pinafore-jurk stonden geposeerd.

“We hebben de advertentie verwijderd”, meldt een woordvoerder van de Zweedse modeketen maandag aan Reuters. “Het spijt ons zeer voor de belediging die dit heeft veroorzaakt en we bekijken hoe we campagnes voortaan presenteren.”

In december 2023 ontving H&M-rivaal Zara ook flinke kritiek op de nieuwste campagne van het merk. De nieuwe collectie werd gepromoot met foto’s waarin mannequins gewikkeld in lakens te zien zijn. Bij mensen op social media riepen de campagnebeelden het beeld op van dode lichamen in Israël en Palestina. Ook deze campagne werd offline gehaald.