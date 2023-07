Hallhuber zet bedrijfsactiviteiten voorlopig stop

Het kantongerecht van München heeft een insolventieprocedure in eigen beheer geopend voor Hallhuber. De in Duitsland gevestigde kledingleverancier Hallhuber GmbH vroeg afgelopen mei voor een tweede keer faillissement aan. Eind juni ging ook de website op zwart.

Hallhuber is momenteel in gesprek met een aantal geïnteresseerde partijen voor een doorstart, maakte het bedrijf donderdag bekend, maar kon hier nog geen verdere details over geven.

Verder heeft het Hallhuber management in overleg met de curator besloten om de bedrijfsactiviteiten in elk geval voorlopig te beëindigen, voor wanneer de huidige onderhandelingen niet resulteren in een nieuwe overeenkomst tussen de vorige investeerders en de geïnteresseerde partijen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de beëindiging van huurovereenkomsten in Hallhuber winkels.

Hallhuber vroeg in mei van 2021 ook al faillissement aan. Destijds werd het bedrijf overgenomen door CEO Rouven Angermann en CFO Torsten Eisenkolb in een management buy-out.