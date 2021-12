Hema komt terug op belofte aandelenplan voor fans

HEMA-fans kunnen het Nederlandse bedrijf toch niet steunen door middel van obligaties. Dit meldt Stichting Het Enige Nederlandse Alternatief (Hena) in een persbericht. Hena is een burgerinitiatief met fans van de keten die vorig jaar HEMA wilden kopen.

In oktober kondigde Stichting Hena, opgericht uit de twee burgerinitiatieven WeLoveHema en HoudeHema, aan dat HEMA-fans zogenoemde ‘Hemaatjes’ konden kopen, obligaties van HEMA. Op de obligaties kon men rente krijgen die werd bepaald op basis van de omzet van de Nederlandse keten. Het doel van de actie was om HEMA te steunen toen het bedrijf het vorig jaar financieel moeilijk kreeg, en te voorkomen dat HEMA terecht kwam in de handen van grote investeerders. Eind vorig jaar werd HEMA overgenomen door de bedrijven Parcom en Mississippi Ventures.

HEMA-fans kunnen geen obligaties met rente meer kopen bij Stichting Hena, zo is te lezen in het persbericht van het burgerinitiatief. In ruil voor de obligaties was aan de HEMA-fan een aandeel in het Nederlandse bedrijf beloofd. Na overleg met het Nederlandse bedrijf, zullen de obligaties nu gebruikt worden om geld te lenen aan HEMA, meldt RTL nieuws in een nieuwsbericht. Het Nederlandse warenhuis zal zelf ook geen aandelen aan de stichting uitgeven. HEMA-fans die al geld hebben ingelegd krijgen een financiële vergoeding van de keten voor de identificatiekosten bij hun ingelegde bedrag, is te lezen in het persbericht van het burgerinitiatief. Als particulieren vóór 1 januari 2022 niet hebben bevestigd hun geld uit te willen lenen aan HEMA, dan wordt de inleg teruggestort door Stichting Hena.