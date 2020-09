HEMA-obligatiehouder komt met alternatief plan voor mede schuldeisers

Alco Pieren gaat met een nieuw tegenbod een poging doen om tot een akkoord te komen met andere schuldeisers van de Hema. Zijn voorstel zorgt ervoor dat de grootste groep obligatiehouders en de houders van achtergestelde obligaties profiteren op het moment dat het warenhuis wordt doorverkocht. Dat zou voordelig zijn, aangezien de beleggers met achtergestelde obligaties hun inleg vrijwel volledig kwijt zouden zijn onder het eerste plan.

Hema heeft het al jaren moeilijk: het warenhuis kampt al een lange tijd met een zware schuldenlast. Die werd almaar groter door de coronacrisis. Half juni sloot het bedrijf een akkoord over schuldverlichting met een groep obligatiehouders: als de 300 miljoen euro aan schulden weggestreept wordt, worden zij de eigenaar van de warenhuisketen. Maar andere schuldeisers treffen het dan veel slechter.

Daarom besloot Alco Pieren, die ook een van de schuldeisers is, naar de rechter te stappen. Hij eiste in een kort geding dat Hema zou stoppen met de schuldsanering. Zijn adviseur, Serra Network Partners, heeft nu een alternatieve oplossing bedacht. Hiermee hoeft de Hema niet volledig te stoppen met de schuldsanering én krijgen de achtergestelde obligatiehouders toch ook nog een deel. Nu is het nog maar afwachten of de groep obligatiehouders die in eerste instantie al profiteerde van de deal, hiermee instemt — zij gaan er met dit nieuwe plan op achteruit.

Beeld: Hema