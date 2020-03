Hema richt zich met nieuw distributiecentrum op samenwerkingen Jumbo en Franprix

Hema heeft het tweede distributiecentrum in Nederland geopend. Het centrum in Nieuwegein richt zich op de samenwerkingen met partners waaronder Jumbo en Franprix, zo is te lezen in het persbericht.

Hema verwacht rond juli de eerste goederen aan partners te leveren vanuit het nieuwe distributiecentrum in Nieuwegein. “Partners hebben in de vernieuwde strategie van Hema een belangrijke rol. Door samenwerkingen met grote partners zoals Jumbo is er meer capaciteit nodig om iedereen optimaal te kunnen bevoorraden,” aldus het persbericht. “Ook internationaal groot Hema met partners waaronder Franprix in Frankrijk. Het nieuwe distributiecentrum in Nieuwegein gaat deze rol vervullen. Dit is een belangrijke stap die past in onze strategie om te groeien met partners en van Hema een echt wereldmerk te maken.”

Hema heeft al een distributiecentrum in Utrecht Lagerweide, vlakbij het nieuwe centrum.

Beeld: Hema pers website