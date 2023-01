‘Hermès en maker MetaBirkin ontmoeten elkaar in de rechtszaal’

Eind januari begint een rechtszaak tussen luxemodehuis Hermès en Mason Rothschild. Dat meldt Business of Fashion. Rothschild is de ontwerper van de ‘MetaBirkin’, een bonte, virtuele versie van Hermès’ bekende Birkin-tas. Hermès vindt dat Rothschild met het ontwerp inbreuk maakt op het handelsmerk van Hermès en dat hij de naam Birkin bovendien geen eer aan doet.

Beide bedrijven hoopten de kwestie op te lossen via een zogenaamde summary judgement, een rechterlijke beslissing op basis van documentatie en bewijsmateriaal. Maar de rechter verwierp die aanvraag, en vraagt beide partijen om vanaf 30 januari toch naar de rechtbank te komen.

De ‘MetaBirkins’ werden in het najaar van 2021 gelanceerd als een serie NFT’s. De virtuele tegenhangers van Hermès’ klassieke damestas zien eruit alsof ze van donzig bont zijn gemaakt. Ze hebben allerlei kleuren, en sommige zijn voorzien van een opdruk van een kunstwerk, zoals de Mona Lisa.

Hermès is niet blij met deze excentrieke uitvoeringen van het Birkin-ontwerp en zegt dat Rothschild te nonchalant is omgegaan met het handelsmerk dat op de tas rust. Rothschild werpt tegen dat zijn werk een vorm van vrije kunst is en dat hij bovendien nergens de naam van Hermès gebruikt.

De MetaBirkins zijn geen fysieke objecten, maar ze werden in december 2021 wel verkocht voor 42 duizend dollar, destijds ongeveer 36,8 duizend euro.