Herstructureringsplan Signa Holding GmbH buigt om in faillissement

Signa Holding GmbH, de oude mede-eigenaar van Selfridges Group, buigt zijn insolventieprocedure om in een faillissement, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Het herstructureringsplan wordt dus ingetrokken. Wat het faillissement voor het Belgische warenhuis Inno betekent, is nog niet bekend.

De focus van het herstructureringsplan lag voornamelijk op de waardebehoudende herstructurering van de belangrijkste geassocieerde ondernemingen, Signa Prime Selection AG en Signa Development Selection AG, zo staat in het persbericht. De schuldeisers accepteerden op 18 maart nog een herstructureringsplan voor de twee ondernemingen met een quotum van 30 procent voor de concurrente insolventieschuldeisers. Tijdens de algemene vergadering van Signa Prime en Signa Development werden deze op woensdag goedgekeurd.

Signa Holding zou als aandeelhouder op de vierde plaats in de opbrengst deelnemen. “Singa Holding zal daarom naar verwachting geen significante investeringswaarden meer realiseren uit de investeringen in Signa Prima en Signa Development”, aldus het bedrijf in het persbericht. Signa Holding wordt, met goedkeuring van de rechtbank, failliet verklaard door curator Christof Stapf.

Het is vooralsnog onduidelijk wat het faillissement betekent voor Belgisch warenhuis Inno. Eerder werd wel al bekend dat Inno niet werd beïnvloed door de reorganisatie. “Inno is gezond en volgt een onafhankelijke koers van zowel Signa Holding als het Duitse moederbedrijf Galeria. Onze strategische herpositionering van de afgelopen jaren heeft zijn doel bereikt. In het boekjaar 2021-2022 realiseerde Inno een positieve ebitda van meer dan 10 miljoen euro en ook voor het zojuist afgesloten boekjaar stevenen we af op een uitstekend resultaat”, meldde Armin Devender, Chief Executive Officer van Inno, destijds in een persbericht.