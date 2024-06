Herstructureringsplan Superdry krijgt ‘overweldigende goedkeuring' van schuldeisers

De Britse retailer Superdry heeft tijdens een vergadering met schuldeisers positieve feedback gekregen voor zijn herstructureringsplan. Dit meldt FashionNetwork op basis van een beursbericht.

In april deelde Superdry een plan voor de herstructurering van zijn Britse winkelgebied. Dit ging met name om winkelsluitingen en kostenbesparingen. In mei liet het bedrijf weten dit plan ook te betrekken op Europese winkels, waarvan naar verwachting tientallen winkels zullen sluiten. Superdry wil met het plan ook een aanvraag indienen om de notering van zijn aandelen op de London Stock Exchange te schrappen. Volgens de Britse retailer zou dit kunnen helpen om ‘aanzienlijke jaarlijkse kosten te besparen’ wat moet bijdragen aan het realiseren van succes op lange termijn. Om dit plan door te voeren, heeft het bedrijf goedkeuring nodig van zijn schuldeisers.

Volgens FashionNetwork is afgelopen maandag gebleken dat Superdry deze goedkeuring krijgt. Superdry heeft laten weten “verheugd te zijn om aan te kondigen dat er een hoge opkomst was bij de vergaderingen en dat 99 procent van de schuldeisers die de vergaderingen bijwoonden instemmen voor de maatregelen die tijdens de vergadering werden voorgesteld”. Superdry krijgt “overweldigende goedkeuring van schuldeisers.”

Met positieve feedback van schuldeisers is Superdry nog niet gered. Het bedrijf voegt aan het beursbericht toe dat er “nog maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat het bedrijf in faillissement verkeert.” Wat deze maatregelen precies zijn is nog onduidelijk. Volgens FashionNetwork doelt het bedrijf op verdere investeringen door mede-oprichters van Superdry en CEO Julian Dunkerton.