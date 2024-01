Het regent faillissementen in 2023: stijging van 50 procent vergeleken met 2022

In 2023 gingen ruim 50 procent meer bedrijven failliet. Nu de cijfers van december bekend zijn, eindigt het aantal faillissementen op 3.271. In december was een stijging te zien van 30 procent, ten opzichte van november.

De meeste faillissementen vallen in 2023 in de handel, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze bedrijfstak viel voor 682 ondernemingen het doek. Dat zijn 254 handelsbedrijven meer dan een jaar eerder. Dat de meeste faillissementen in de handel vallen, is op zich niets nieuws: dit was in de voorgaande jaren ook het geval.

Dat in 2023 zo'n 52 procent meer ondernemingen de deuren moesten sluiten, wordt nu bevestigd door het CBS en werd in september 2023 al voorspeld door kredietverzekeraar Atradius. "De verwachte stijging van het aantal faillissementen is weliswaar substantieel, maat moet wel in perspectief worden geplaatst. Het aantal faillissementen komt immers van een historisch laag niveau", aldus Atradius-econoom Theo Smid destijds.

Het totale aantal faillissementen ligt nog steeds lager dan in 2019, het laatste jaar voor corona, aldus het CBS. Een piek in het aantal faillissementen werd bereikt in 2013 - de tijd van de eurocrisis. Toen viel voor ruim 9.000 bedrijven het doek. In 2021 werd het laagste aantal faillissementen genoteerd: 1.818.