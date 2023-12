Deze modebedrijven gingen failliet in 2023 (en maakten een doorstart)

In 2023 werd diverse keren gevreesd voor een faillissementsgolf in de retail. De retail heeft het, na een aantal bewogen jaren door diverse crisissen, zwaar. Binnen de mode-industrie valt dan ook het doek voor diverse bedrijven - 35 in totaal. Sommigen daarvan maken een doorstart, voor sommigen betekent het faillissement echt het einde. FashionUnited zet alle faillissementen en doorstarters binnen de moderetail nog eens voor u op een rijtje.

Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. verdwijnt uit winkelbeeld

Het jaar begint met het faillissement van familiebedrijf Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. . Het bedrijf wordt op 2 januari 2023 failliet verklaard. Jan Sikkes vroeg zelf het faillissement aan, omdat de directie geen kansen zag om de onderneming winstgevend te maken.

Twee dagen nadat het faillissement in het openbare insolventieregister werd geregistreerd, melden diverse geïnteresseerde partijen zich bij de curator om een mogelijke doorstart te realiseren. Zo toont bijvoorbeeld MCGR Holding International BV, de onderneming van Martijn Rozenboom, interesse in het bedrijf. Echter bleek twee maanden na het faillissement dat er geen doorstart plaatsvindt, ondanks flinke onderhandeling.

Sandwich Fashion Company B.V. weer failliet, maar wordt wederom gered

Een maand later valt het doek voor Sandwich Fashion Company B.V. . Het bedrijf wordt op 14 februari 2023 failliet verklaard. De aangestelde curator meldt een week later dat de onderneming leidde aan een dalende omzet in Covid-periode door lockdowns. De marges kwamen onder druk te staan door kostenstijgingen als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Daarnaast moest Sandwich Fashion Company B.V. ‘lang wachten’ op een substantieel TVL-bedrag dat door RVO te laat aan het bedrijf werd uitbetaald. De financiële verplichtingen konden daardoor niet worden nagekomen. Het faillissement treft zestien winkels in Nederland waar in totaal 76 werknemers actief zijn.

De curator van het faillissement komt in mei 2023 in een juridisch geschil lijnrecht tegenover de oprichtersfamilie Veldhoven te staan. In april diende een zaak die te maken heeft met de verkoop van de kleding van het merk Sandwich, vertelt de curator aan FashionUnited. De familie Veldhoven wilde de voorraad van 250.000 stuks onderhands verkopen aan vennootschap Team SW, dat sinds maart 2023 licentiehouders is van het merk Sandwich. De curator wees dit verzoek af, omdat de verkoopsom te laag was en niet in het belang was van de schuldeisers. De rechter stelt de curator in het gelijk.

In juni 2023 begint Sandwich Fashion Company B.V. nieuw hoofdstuk , nadat Team SW B.V. de voorraden, inventaris en immateriële activa van het bedrijf voor een kleine miljoen euro overneemt.

Amazingkids Kinderkleding B.V. failliet door ‘coronaschade’, merknaam en webshop starten door

Ook Amazingkids Kinderkleding B.V. kan de gevolgen van de coronacrisis niet de baas blijven. “Twee jaar geleden schade van de coronacrisis, marges die onder druk staan en een terugvallende online omzet na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne werd het bedrijf teveel”, zo meldt de curator. Het bedrijf wordt op 16 februari 2023 failliet verklaard.

In maart 2023 maakt de curator bekend bezig te zijn met een overname van onder andere de webshop. Bovendien zijn partijen geïnteresseerd in het voortzetten van de activa van de vestigingen in Schagen, Veenendaal, Hoogezand en Anna Paulowna.

Twee maanden later, in mei 2023, wordt bekend dat de winkels van Amazingkids niet doorstarten. De merknaam en de webshop zijn wél overgenomen .

Scotch & Soda in London (Covent Garden). Foto: Scotch & Soda

Nederlandse modewereld op z’n kop: Scotch & Soda vraagt faillissement aan, maakt doorstart onder Amerikaans bedrijf

Amsterdams modemerk Scotch & Soda vraagt op 20 maart 2023 een faillissement aan voor zijn Nederlandse activiteiten. Het is een gevolg van ‘ernstige cashflowproblemen’ door de lockdown tijdens de coronacrisis en de daaropvolgende energiecrisis en hoge inflatie. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de buitenlandse activiteiten.

Een week later, op 27 maart 2023, wordt bekendgemaakt dat Scotch & Soda een doorstart maakt onder een Amerikaans bedrijf, genaamd Bluestar Alliance. Medewerkers kunnen hun baan behouden, maar er vallen wel ontslagen, zo meldt de curator. Op het moment van het faillissement in maart 2023 had Scotch & Soda in Nederland zo’n 800 medewerkers. Bluestar Alliance neemt Scotch & Soda over voor 60 miljoen euro.

"Scotch & Soda is een chic, hedendaags lifestyle merk die de vrije geest van Amsterdam belichaamt en wordt herkend door consumenten wereldwijd," voegt Bluestar COO Ralph Gindi toe. "Het niche merk staat op zichzelf en trekt jonge modebewuste consumenten daan die ambacht en details waarderen. Ons doel is om Scotch & Soda's luxe retail distributie strategie voort te zetten, terwijl we het merk ook meer introduceren aan trendsetters, zeker aan diegene die hun persoonlijkheid willen uitten door middel van kleding."

Dalende omzet en stijgende kosten worden ook Goosecraft te veel, maar wordt gered

In diezelfde maand vraagt modemerk Goosecraft een faillissement aan. Het modemerk lijdde aan een dalende omzet in 2022 en stijgende kosten. Een faillissement bleek voor het bedrijf ‘onafwendbaar’, zo schrijft Goosecraft in een persbericht. Het faillissement treft twee winkels in Amsterdam en Batavia Stad, een webshop én 24 medewerkers. Bovendien was het modemerk actief in de wholesale. Goosecraft geeft in het persbericht aan open te staan voor een doorstart.

En die komt er, want in april 2023 maakt Brandfarm BV bekend het modemerk over te nemen. Brandfarm BV is de leverancier van schoenencollecties voor merken als Tango en Yellow Cab. Goosecraft start door met de webshop, maar zonder winkels , want ‘zelf retailen past niet bij het bedrijf [Brandfarm BV]’. De focus ligt meer op wholesale. Brandfarm en Goosecraft focussen zich sindsdien samen op het ontwikkelen van kleding- en schoenencollecties.

In februari valt ook het doek voor Lingeriewereld B.V. U leest hier verder over het faillissement

Modemerk Bellamy Gallery failliet, maar start door onder Anna van Toor

Modemerk Bellamy Gallery wordt op 7 maart 2023 failliet verklaard door de rechtbank Noord-Holland. De reden van het faillissement wordt niet genoemd, maar het wordt wel duidelijk dat het gaat om het modemerk dat vier winkels op haar naam had staan in Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Maastricht. Daarnaast is de kleding van Bellamy Gallery te koop bij een tiental retailers in Nederland en heeft het bedrijf een webwinkel en postorderkantoor.

Op de dag van de bekendmaking van het faillissement meldt de curator dat er al veel belangstelling is voor een overname van Bellamy Gallery. Een doorstart wordt dan ook gerealiseerd, zo maakt de curator bekend op 5 april 2023. Bellamy Gallery wordt gered door Anna van Toor, die de activa en de merkrechten van het modemerk overneemt.

Modemerk Gaïa Gaïa verdwijnt

Een dag na het faillissement van Bellamy Gallery, valt het doek voor modemerk Gaïa Gaïa , het modemerk van ondernemers Zoe en Quince Karssen. Het faillissement wordt aangevraagd door een producent. Uit het eerste faillissementsverslag blijkt dat de oorzaak van het faillissement ligt bij het feit dat de productie bij een buitenlandse producent meer dan twee maanden te laat geleverd werd. Hierdoor leed Gaïa Gaïa een schade van 50.000 euro doordat afnemers de bestellingen annuleerden en dat er kortingen gegeven moesten worden aan afnemers die wel doorgingen met de bestellingen. Om die reden is Gaïa Gaïa vervolgens gaan produceren bij een buitenlandse distributeur, maar zaten er veel fouten in de producties. Dit leverde een schade van 90.000 euro op. Uiteindelijk was een schade van 140.000 euro niet meer te overzien. Modemerk Gaïa Gaïa maakt geen doorstart.

Het doek valt voor Myomy Do Goods, merknaam verkocht

Halverwege april 2023 vraagt duurzaam tassenmerk Myomy Do Goods een faillissement aan. Het duurzame tassenmerk, dat onder de naam Goodforall B.V., opereert, lijdde aan de gevolgen van de coronacrisis, waardoor minder werd verkocht. “Goodforall B.V. was voor 84 procent afhankelijk van fysieke winkelverkopen, terwijl de winkels gedurende 2020 en 2021 bij elkaar een jaar dicht zijn geweest”, zo schrijft de curator in het verslag. In dat verslag wordt ook gemeld dat diverse partijen zich melden voor een mogelijke doorstart.

In juli blijkt uit een nieuw faillissementsverslag dat de goodwill en inventaris van Goodforall B.V. is overgenomen. Met de overname krijgt de koper het ‘Myomy’ merk, de handelsnaam, de domeinnamen, het geregistreerde woord en beeldmerk, de niet als beeldmerk geregistreerde logo’s, het promotiemateriaal, de reclame-uitingen, de social media accounts en social media plus het overgebleven inventaris.

Credits: Chasin' winkel in Eindhoven, beeld via UPR Nederland

Modeketens Score en Chasin’ vallen om, Chasin’ gered door eigenaar Garcia

Op vrijdag 23 juni blijken modeketens Score en Chasin’ omgevallen te zijn. De rechtbank in Zutphen spreekt het faillissement uit over de bedrijven. Score en Chasin’ hadden samen ruim vijftig winkels in Nederland, een webshops en shop-in-shops in het buitenland. Bij het bedrijf zijn 450 personen werkzaam. Over een mogelijke doorstart wordt nog niks bekendgemaakt.

Dat nieuws volgt een maand later. Jeansmerk Chasin’ start door onder JOG Group, de eigenaar van Jeans Centre en Gracia. JOG Group meldt in een persbericht dat het Chasin’ verder wil uitbouwen en de retail-, wholesale- en online verkoopactiviteiten van het merk wil voortzetten. De groep wil synergie creëren tussen de merken Garcia en Chasin’ ‘waarbij de sterke positie van Garcia in Europa zal bijdragen aan de Europese expansie van Chasin’. In november 2023 opent Chasin’ dan ook zijn eerste winkel na de doorstart in Groningen en volgde daarna de opening in Arnhem .

Beekman Staff Styling B.V. failliet na surseance, bedrijfstak in kleinere vorm verder

Nadat het werkkledingbedrijf Beekman Staff Styling B.V. in surseance verkeerde, wordt op 28 juni een faillissement voor de onderneming uitgesproken. Beekman Staff Styling B.V. valt onder de Beekman Group, maar de andere entiteiten zijn niet betrokken bij het faillissement. Beekman Staff Styling ontwikkelt en produceert werkkleding voor andere bedrijven, zoals cateringketens, vakantieparken, retailketens, musea en gezondheidszorgbedrijven.

Vijf weken nadat het faillissement wordt uitgesproken meldt oprichter Dyanne Beekman aan FashionUnited dat de Beekman Group bedrijfskleding blijft ontwerpen en ontwikkelen. Er is een nieuwe vorm gevonden om bedrijfskleding onder te brengen binnen het moederbedrijf. Of het officieel een doorstart van Beekman Staff Styling te noemen is, dat blijft in het midden. “De curator noemt het ‘een soort van doorstart’,” vertelt Beekman. Hoe dan ook: dat klanten nog steeds bij Dyanne Beekman en haar onderneming terecht kunnen voor bedrijfskleding, dat staat vast. Beekman had afgelopen juni al de hoop met de tak in afgeslankte vorm verder te kunnen en dit blijkt nu gelukt.

Humanoid B.V. failliet na surseance, maar start door onder nieuwe bedrijfsnaam

Begin juli 2023 vraagt het Arnhemse label Humanoid een surseance aan. Het modelabel meldt aan FashionUnited last te hebben van ‘enkele tegenvallers’, ondanks een ‘veelbelovende doorstart’ in 2021. Een week later volgt het nieuws dat de surseance van Humanoid B.V. is omgezet in een faillissement op 10 juli 2023. Het bedrijf laat al snel weten ‘achter de schermen alles op alles te zetten om een doorstart te realiseren’.

Die doorstart wordt gerealiseerd, zo maakt Humanoid in augustus bekend in een persbericht. Het Arnhemse modelabel start door dankzij drie voormalige werknemers die met het bedrijf een nieuwe koers vragen onder de naam Humanoid Collective BV.

Tomo in Leidschendam. Credits: via Tomo.

Duurzaam warenhuis Tomo sluit deuren na vier maanden

Ook juli komt in het teken te staan van diverse faillissementen, waarvan Tomo er een is die eruit springt. Het duurzame warenhuis vroeg op 28 juli 2023 een faillissement aan en sluit haar deuren, zo meldt oprichter Marjan Haselhoff aan FashionUnited. Haselhoff geeft aan dat Tomo is geconfronteerd met uitdagingen in een ongunstig en voortdurend veranderende financiële markt rond de opening van het eerste filiaal. De moeilijkheden die hierbij kwamen kijken kan Tomo niet meer het hoofd bieden. Tomo opende in maart 2023 haar deuren in de Westfield Mall of the Netherlands.

Uit het eerste faillissementsverslag, dat in augustus 2023 wordt gepubliceerd, blijkt dat Tomo niet doorstart in de huidige vorm , maar dat diverse partijen zich wel melden bij de curator die geïnteresseerd zijn in het concept en de merknaam.

Belgisch luxe modemerk Maison Ullens failliet nadat bezieler Myriam Ullens de Schooten Whettnall werd doodgeschoten

Eind maart 2023 komt het heftige nieuws naar buiten dat Myriam Ullens de Schooten Whettnall, de bezieler van Belgisch luxe modemerk Maison Ullens, op 29 maart 2023 is overleden. Ullens de Schooten Whettnall werd vlak voor haar huis doodgeschoten door haar stiefzoon Nicolas U., zo bevestigt het parket van Waals-Brabant.

In augustus komt dan ook aan het licht dat de verliezen van Maison Ullens opliepen. Niemand wilde met het modemerk verder . Uit het laatste financiële verslag blijkt dat het bedrijf een verlies had gemaakt van meer dan 10 miljoen euro. Dat was voor Guy Ullens de Schooten te veel om de onderneming voort te zetten, want hij had immers al ruim 85 miljoen euro in de zaak gepompt de afgelopen jaren.

De gevel van een Sprinter winkel. Credits: FashionUnited

Moederbedrijf Sprinter, Aktiesport en Perry Sport failliet, toekomst onzeker

Ook de laatste maand van het jaar gaat niet zonder faillissementen voorbij. Op 6 december wordt bekend dat Sports Unlimited Retail, het moederbedrijf van sportretailers Sprinter, Aktiesport en Perry Sport , failliet is verklaard. Wat de oorzaak van het faillissement is, is niet bekend.

Volgens Gerard Zandbergen, Chief Executive Officer van Locatus, komt het faillissement niet onverwachts . De sportbranche heeft het al jaren moeilijk, zo vertelt hij telefonisch aan FashionUnited. Wat Sprinter, Aktiesport en Perry Sport betreft, bevindt 52 procent van de winkels zich in gebieden met een hoog tot zeer hoog risico op minder kans van slagen. “De winkels worden gedomineerd door merkwinkels en speciaalzaken. Consumenten die op zoek zijn naar een goed paar hardloopschoenen, bezoeken sneller een gespecialiseerde retailer dan een retailer die van alles aanbiedt. Het is een trend die, vooral in centrumgebieden, de afgelopen jaren te zien is.” Consumenten die op zoek zijn naar algemene sportspullen, bestellen vaak hun items online en komen daarvoor niet meer naar de fysieke winkel.

Hoewel door de branche een snelle doorstart wordt verwacht, meldt de curator dat een doorstart nog onzeker is. De curator ontving halverwege december de eerste voorlopige biedingen, maar benadrukt dat ‘het nog onzeker is of er finale afspraken gemaakt kunnen worden met de doorstartkandidaten’. Daarmee drukt de curator een onzekere stempel op de toekomst van Sprinter, Aktiesport en Perry Sport.

Alle Le Ballon-winkels bankroet nadat moederbedrijf winkels failliet ging

Op 13 december 2023 wordt een nieuw faillissement aan de lijst toegevoegd. Le Ballon Beheer B.V. is failliet verklaard. De onderneming is het moederbedrijf van diverse winkels van modemerk Le Ballon. Het faillissement heeft geen invloed op de Le Ballon-winkels en het modemerk zelf. Wat de reden van het faillissement is, is nog niet bekend.

Een week na het uitgesproken faillissement van Le Ballon Beheer B.V., valt ook het doek voor de Le Ballon-winkels in Den Bosch en Eindhoven . Of er meer winkels failliet zullen gaan, was een vraag die snel wordt beantwoord: Op 22 december 2023 volgt ook het faillissement voor de vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Ede, Enschede, Nijmegen, Utrecht en Veenendaal. Daarnaast valt het doek voor de webshop , die op 29 december 2023 nog wel live is.

De oorzaak van de faillissementen van de Le Ballon-winkels en haar moederbedrijf moet nog bekend worden gemaakt. Wat de gevolgen van de faillissementen zijn, blijft tevens nog de vraag.