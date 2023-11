Verder na het faillissement: Chasin’ opent winkel in Groningen

Jeansmerk Chasin’ slaat de bladzijde om. Na het faillissement van het merk en het moederbedrijf Score Group eerder dit jaar, is er met de doorstart onder de JOG Group een nieuw hoofdstuk begonnen. Dit wordt nu extra kracht bijgezet door de opening van een nieuwe Chasin’ winkel in Groningen.

Chasin’ vestigt zich aan de Herestraat 36, zo meldt het merk in een persbericht. In totaal heeft het merk een winkeloppervlak van 120 vierkante meter tot zijn beschikking.

Chasin’ heeft groei op het oog. Niet alleen in Nederland, maar vooral ook internationaal. In thuisland Nederland heeft het met 12 monobrandstores en een eigen webshop, maar het merk werkt ook veel met shop-in-shops. Zo heeft het er al 50 in de Benelux en zo’n 300 in de DACH-regio.

Chasin’ werd eerder dit jaar overgenomen door de JOG Group - de eigenaar van de merken Garcia en Jeans Centre. De groep wil Chasin’ verder uitbouwen in de diverse verkoopkanalen én een synergie creëren tussen de merken Chasin’ en Garcia. De sterke positie van Garcia moet de Europese expansie van Chasin’ helpen, zo was destijds te lezen in een persbericht.

De nieuwe Chasin' winkel in Groningen. Credits: Chasin'