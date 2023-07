Warenhuis Tomo vraagt faillissement aan, winkel sluit deuren

Warenhuis met een missie Tomo heeft faillissement aan moeten vragen, zo meldt oprichter Marjan Haselhoff, aan FashionUnited. De deuren van de winkel in Leidschendam zullen dan ook sluiten.

Haselhoff geeft aan dat Tomo is geconfronteerd met uitdagingen in een ongunstig en voortdurend veranderende financiële markt rond de opening van het eerste filiaal. De moeilijkheden die hierbij kwamen kijken kan Tomo niet meer het hoofd bieden. Ondanks de wens van Tomo om geen onderdeel te zijn van het ‘oude systeem van de mode-industrie’, was het toch onderdeel van dit systeem door de gekozen financieringsmodellen, aldus het bericht. “Dit bracht morele en organisatorische uitdagingen met zich mee, die het bedrijf in een spagaat brachten.”

"Vanwege onze financiële situatie en de beperkte tijdsduur hadden we helaas niet de mogelijkheid om de diepgaande veranderingen die we voor ogen hadden volledig te implementeren," aldus Marjan Haselhoff, oprichter van TOMO. "We bieden onze oprechte excuses aan aan allen die door deze situatie zijn getroffen, in het bijzonder aan onze gewaardeerde medewerkers, partners en klanten."

Tomo ging afgelopen maart open in de Westfield Mall of the Netherlands na voorbereiding van jaren. Tomo wilde op elke manier de consument inspireren mee te doen aan de circulaire economie, zo vertelde oprichter Marjan Haselhoff in maart aan FashionUnited. “We zijn vooral een warenhuis met een missie waarin stijlvolle mode, beauty en lifestyle onlosmakelijk verbonden is met duurzaamheid,” zo vertelde ze destijds. Het assortiment bestond inmiddels uit 90 merken die allemaal aan strikte eisen moeten voldoen. Daarnaast bood Tomo ook circulaire services aan zoals reparatie, kledingverhuur en het hervullen van beauty-producten. Klanten hadden bijvoorbeeld vijf jaar na de aankoop bij Tomo recht op een gratis reparatie van een item. Ook bood Tomo tweedehands in het hogere segment aan in samenwerking met The Next Closet.

Klanten konden ook punten sparen door duurzame en circulaire acties. Zo konden ze punten verdienen door items in te leveren in de speciale Drop & Loop-machine voor recycling, maar ook ontvingen ze punten wanneer ze het winkeltasje weer terug inleveren nadat ze de aankoop thuis hebben afgeleverd. “Terugbrengen, repareren, niet alles weggooien. Afval zien wij als waardevolle grondstof, waar we weer mooie dingen mee kunnen,” aldus Haselhoff.

Het winkelinterieur was daarnaast gemaakt van 95 procent duurzame en circulaire materialen. Zo waren de lichtarmaturen gemaakt van 3D-geprinte gerecyclede materialen en worden er tegels op basis van eierschalen gebruikt. Achterin de winkel op de begane grond was een wand te vinden met daarop alle gebruikte materialen in de winkel. Hier kan de consument lezen op welke manier deze materiaal goed zijn voor het milieu en de planeet.