Merknaam Myomy Do Goods verkocht, nog onduidelijk of merk zelfstandig wordt voortgezet

De goodwill en inventaris van Goodforall B.V. zijn verkocht, zo blijkt uit een nieuw faillissementsverslag. Onder Goodforall B.V. viel het tassenmerk Myomy Do Goods. Het is nog niet duidelijk of het merk zelfstandig wordt voortgezet.

Met de overname krijgt de koper het ‘Myomy’ merk, de handelsnaam, de domeinnamen, het geregistreerde woord en beeldmerk, de niet als beeldmerk geregistreerde logo’s, het promotiemateriaal, de reclame-uitingen, de social media accounts en social media plus het overgebleven inventaris.

Uit het nieuwe faillissementsverslag blijkt daarnaast dat Goodforall B.V. al enkele jaren verlies leed. Het verlies werd tussen 2019 en 2021 wel wat teruggedrongen, maar stond in 2021 nog steeds op een min van 247.713 euro. De omzet halveerde in deze periode van 1,5 miljoen naar 767.000 euro.

Goodwill en inventaris moederbedrijf Myomy Do Goods voortgezet, onduidelijk of merk wordt voortgezet

Goodforall B.V. werd in maart dit jaar failliet verklaard. Het bedrijf vroeg zelf faillissement aan. Als reden voor het faillissement werden de gevolgen van de coronapandemie opgevoerd. Het bedrijf was namelijk voor het gros van de verkoop afhankelijk van fysieke winkelverkopen, terwijl de winkels tijdens de pandemie regelmatig dicht gingen. Ook zorgde de containercrisis in 2022 ervoor dat de zomercollectie niet in februari, maar pas in mei binnen kwam. Hierdoor bleef een gebruikelijke herhaalorder in april uit en kreeg de omzet een klap. Het bedrijf wilde het tij keren en voerde in 2022 een reorganisatie door. Het herstel kwam echter te laat, de overheadkosten bleven hoog en de omzet en het consumentenvertrouwen nam verder af. Externe financiering bleek geen optie aangezien de schuldenlast te groot bleek.