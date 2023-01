Hoe inkopers FW23 bestellen: Thijs Bots, inkoper bij Van Dal mannenmode

Het is het eerste winterseizoen in drie jaar die weer plaatsvindt met fysieke beurzen. Het is daarnaast een inkoopseizoen met op de achtergrond onzekerheid en inflatie. Hoe ga je daar als inkoper mee om, waar haal je inspiratie vandaan en hoe deel je het budget in? Thijs Bots is inkoper bij Van Dal mannenmode en geeft een kijkje in de keuken.

Bots heeft ruime ervaring in het inkopen voor eigen merken en inkoop van externe merken. Hij werkte voorheen onder andere bij Nederlandse ketens Shoeby, Garcia, Sacha en Belgische keten JBC. Hij heeft zich recent aangesloten bij Van Dal mannenmode. Van Dal richt zich op de mannelijke klant van boven de vijftig.

Hoe was de verkoop afgelopen seizoen? Wat deed het goed?

Wij zijn erg tevreden met het afgelopen seizoen - we zijn pas in het nieuwe jaar begonnen met de opruiming en dat was voor ons de juiste keuze. Het winterseizoen is erg kort en met de langere warme periodes wordt dat seizoen alleen maar korter. Je zag dat de zwaardere items zoals jassen en truien het moeilijker hadden. Andere retailers zijn bijvoorbeeld in november met Black Friday al begonnen met de opruiming, maar wij zijn pas op 4 januari daarmee begonnen. Zo verlengen we ons winterseizoen. Deze mogelijkheid hebben we wel omdat het goed gaat met Van Dal en we dus kunnen wachten met de opruiming. Het is jammer dat het nu ook relatief warm is, maar we draaien een mooie omzet omdat mensen nu toch hun slag slaan. Al met al zijn we zeer tevreden over de resultaten en we denken wel dat dit dé manier is om te retailen - om te wachten met de opruiming.

Hoe stel je het budget voor dit inkoopseizoen samen? Hoe is de verhouding voorinkoop, bijkoop bijvoorbeeld?

Budget voor wintercollectie 2023 wordt samengesteld op basis van de te verwachten groei van de Van Dal formule, behaalde resultaten in de afgelopen seizoenen en de te verwachten trends. De data die we gebruiken voor de inkoop levert eigenlijk geen verrassingen op. Het is meer een bevestiging van wat we al dachten. Als je een of twee winkels hebt, zie je als ondernemer zelf welke maten er snel uitgaan en welke kleuren het goed doen, dus dan kun je inkopen op het onderbuikgevoel dat zo bekend is. Maar als je een netwerk hebt van 35 winkels en de ambitie landelijke dekking is - dan kun je niet alleen maar op onderbuikgevoel gaan sturen.

We kopen het grootste gedeelte in de voorverkoop maar laten zeker een gedeelte open voor korte termijn collectie vanuit Europa, zo kunnen we commerciële kansen die we zien ten alle tijden benutten. Bijvoorbeeld door, zoals eerder genoemd, een warmer winterseizoen heb je meer aan items die het hele jaar gedragen kunnen worden. Belangrijk dus om op de actuele situatie in te kunnen spelen om extra omzet te behalen.

Inkoop houdt voor mij eigenlijk niet op - je moet alert zijn en je bent er altijd mee bezig. Bijvoorbeeld als er opeens wel een ‘ijstijd’ komt of de verwarming moet bij consumenten nog lager vanwege de energieprijzen, en de jassen en truien worden belangrijk - dan moet je kunnen schakelen en eventuele tekorten in het assortiment kunnen bijvullen.

Inkoper Thijs Bots van Van Dal mannenmode. Beeld via Thijs Bots

Waar haal je inspiratie vandaan? Data, trendwatchers, social media?

De inspiratie komt overal vandaan. Veel informatie komt uit de zeer uitgebreide beschikbare data die wij voor handen hebben en die we in de toekomst nog slimmer willen gaan inzetten. Dit helpt ons om de nieuwe trends die opkomen op de juiste manier te vertalen naar commerciële items voor onze doelgroep. Daarnaast help het bezoeken van beurzen, samenwerking met een trendbureau en zelf je ogen goed open te houden op straat en in de winkels helpt daar natuurlijk ook goed bij.

Mannenmode verandert in rap tempo. Is de doelgroep van Van Dal ook veranderd?

Van Dal spreekt een unieke doelgroep aan - een doelgroep die weinig andere merken en keten willen, of kunnen, aanspreken. Van Dal richt zich op de vijftigplusser en in de werkelijkheid is de klant iets ouder. Met de vergrijzing en alle veranderingen die eraan komen is dat een unieke doelgroep. Deze groep verandert natuurlijk ook. De mannen die nu veertig of vijftig zijn, zijn met heel andere merken opgegroeid dan de voorgaande generatie. Dus als we kijken naar de toekomstgerichtheid van Van Dal, moeten we daar ook naar kijken. De wollen broeken van vroeger zullen we nog steeds wel halen en die klant blijven we ten alle tijden ook bedienen, maar we moeten wel kijken hoe de oudere mannelijke klant is veranderd. Dat is een hele interessante ontwikkeling die belangrijk voor ons gaat zijn.

Van Dal mannenmode. Beeld via Van Dal.

Is er ruimte voor nieuwe merken dit inkoopseizoen?

Bartlett is het eigen merk van Van Dal, we zien nog erg veel kansen binnen dit eigen merk en gaan dit voor winter ’23 weer verder door ontwikkelen zodat we binnen onze doelgroep een nog groter publiek kunnen aanspreken. Daarnaast voeren we ook een aantal merken en we kijken altijd of de bestaande merken nog passen binnen onze formule of dat er andere merken beter aansluiten bij de wensen van onze klanten. We zijn nu erg tevreden over deze mix die we nu aanbieden.

Waar wil je dit seizoen met de inkoop op inzetten?

Als we iets geleerd hebben van afgelopen seizoen is het wel dat het verwachten van lange ijskoude periodes geen vanzelfsprekendheid meer is. Hier zullen we dus op een slimme manier moeten inspelen voor de inkoop van het nieuwe seizoen.

Welke verwachting heb je voor het FW23-seizoen?

Wij verwachten een mooi jaar voor onze Van Dal mannenmode, als de koopkracht zich op een positieve manier blijft ontwikkelen voor onze doelgroep zien wij de toekomst zonnig tegemoet. We verwachten dan ook weer een paar nieuwe winkels te hebben geopend om zo onze landelijke dekking verder uit te breiden.