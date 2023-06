Hoe inkopers SS24 bestellen: De mede-eigenaar van Sterrie Lou Kinderkleding

Het in Heusden-Vesting gevestigde Sterrie Lou Kinderkleding bestaat in november twaalf jaar. Silvia en haar man Tino van der Loo begonnen met Sterrie Lou Kinderkleding als een baby- en kindermodezaak. Echter sloeg het babysegment niet aan en namen de twee al snel afscheid van het assortiment en richtte zij zich op kindermode. Later kwam daar een plukje dameskleding bij. FashionUnited vraagt Silvia naar de SS24-inkoopplannen voor het kindermodesegment.

Over Sterrie Lou Kinderkleding: Sterrie Lou Kinderkleding biedt kinderkleding aan vanaf maat 104. Het meisjessegment bestaat uit dertien merken, waaronder Nik&Nik, Street called Madison, Frankie&Liberty en Retour. Voor jongens heeft het merken zoals Black Bananas, Ballin, Malelions en Lyle & Scott in het portfolio. Daarnaast heeft de moderetailer dameskleding en verkoopt het merken zoals Aaiko, Alix the label, Baron Filou en Josh V. De moderetailer bevindt zich in het middenhoog segment.

Het retaillandschap is continu in beweging. Hoe waren de afgelopen retailjaren voor Sterrie Lou Kinderkleding?

“De afgelopen jaren waren uitdagend. Ik merk dat je het echt leuk moet vinden om als retailer te werken en dat je creatief moet zijn. De fysieke winkel neemt het tegenwoordig op tegen de e-commerce. Dat maakt dat wij een stapje extra moeten zetten om het bezoek aan de winkel onvergetelijk te maken. Wij schenken bijvoorbeeld een kopje koffie aan de vaders en moeders die met hun kinderen komen winkelen. Daarnaast hebben we twee keer per jaar een stylingsmiddag op woensdag. Dat doen we een maand lang om de verkoop van de nieuwe collectie een boost te geven. Kinderen die een set kleding hebben gekocht, worden opgedoft door een kapper en gefotografeerd door een fotograaf.”

“Tijdens de coronacrisis hebben we veel voorraad kunnen verkopen via sociale media. We maakten toen foto’s van de kledingstukken en plaatsten deze op Instagram en Facebook. Hier en daar gaven we extra korting. Het zorgde ervoor dat we niet met onze voorraden bleven zitten en dat we toch nog omzet draaiden. Onze online webshop dient namelijk meer als digitale etalage.”

Hoe gaat het nu met Sterrie Lou Kinderkleding?

“Ik merk dat de verkoop dit seizoen laat op gang komt. We zijn net begonnen met de uitverkoop en door het mooie weer, dat lang op zich liet wachten, slaat de collectie nu pas aan bij de klant.”

“We hebben sinds kort het merk Baron Filou in de winkel hangen. Dat merk trekt veel aandacht. Ik ben wel bang dat dit merk een hype is. Baron Filou is op dit moment hot and happening, maar of dat zo blijft, weet ik niet. Daarnaast zijn de merken Alix mini, Ballin, Malelions en Nik&Nik bij ons erg populair.”

“Qua kledingstukken verkopen de high waist broeken en de paperback broeken goed. De flared broeken hebben wij al heel lang in het assortiment, maar vallen nu pas in de smaak. Ik merk tevens dat er een grote vraag is naar zomerse jurkjes. Daar hadden we wellicht wat meer van kunnen inkopen.”

“Voor jongens slaat het merk Lyle & Scott aan. Het leuke daaraan: toentertijd heb ik hen zelf een bestelling voor ons laten plaatsen. Voor jongens neig ik altijd naar wit- en blauwtinten. De heer die de bestelling voor ons plaatste, koos voor veel kleur. De collectie vliegt echt over de toonbank!”

Welke inkoopplannen heeft u liggen voor SS24?

“We hebben een paar weken terug de eerste inkopen gedaan. De eerste inkoopafspraak was bij Raizzed. Dit merk verkopen we in voor meisjes. Verder staan er nog heel wat afspraken op de planning, maar we bezoeken ook beurzen. Zo bezoek ik twee keer per jaar de Modefabriek. Mijn plan is om geen nieuwe merken in te kopen. Wellicht zie ik toch een leuk nieuw merk waar ik wat inkoop.”

“Het is belangrijk om een evenwicht te houden tussen de dure merken en de meer betaalbare merken. Men wil namelijk best een dure broek met een duur shirt kopen, maar dan wil men er ook een goedkoper shirt bij hebben.”

“Voor het volgende zomerseizoen stap ik af van de ‘pre-collecties’. Ik merk dat de pre-spring-collectie bij ons niet goed verkoopt. De merken zelf prijzen de collectie al af wanneer het nog zomer moet worden terwijl ik de collectie eigenlijk met de zomercollectie voor de volle prijs wil verkopen. Dat werkt dus niet.”

Wat maakt dat u geen nieuwe merken wil inkopen voor SS24?

“Ik ben tevreden met mijn portfolio. Het speelt echter ook mee dat sommige merken geen nieuwe klanten aannemen. Dat vind ik jammer. Het komt bovendien weleens voor dat ik al een merk in het assortiment heb, maar dat het merk zó groeit, dat het zich focust op de grotere retailers. Wanneer ik dan bijvoorbeeld een broek wil nabestellen, moet ik per se een bestelling van 250 euro plaatsen. Dat is voor ons niet haalbaar. Daar baal ik wel eens van.”

Hoe ziet de toekomst voor Sterrie Lou Kinderkleding eruit?

“Als het ons gegund is, wil ik zeker nog tien jaar door met Sterrie Lou Kinderkleding. Ik vind één winkel voldoende, maar mijn droom is wel om de winkel uit te breiden.”