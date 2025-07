Hoe inkopers SS26 bestellen: Multibrand retailer Holzhaus

Of je nu nieuw bent in de retailwereld of een gevestigde speler, inkoop blijft een cruciaal onderdeel van het vak. Dat geldt ook voor Holzhaus in Haarlem, opgericht in 1932 als een kleine denimspeciaalzaak en uitgegroeid tot veel meer dan alleen een ‘blauwe winkel’. FashionUnited spreekt met Babette Holt, die de zaak gaat overnemen van haar ouders.

Kun je ons kort iets vertellen over de geschiedenis van de winkel?

“Onze winkel bestaat al 93 jaar en begon in 1932 als een klein zaakje in werkkleding met items als overalls, schipperstruien en jeans. Denim is altijd de rode draad gebleven. Toen denim zich ontwikkelde van werkkleding naar casual mode, zijn wij meegegaan in die transitie. Mijn vader stapte veertig jaar geleden in de zaak en nam die over van de vorige eigenaar. Mijn moeder begon als stagiaire en is nooit meer weggegaan. Samen runnen ze de winkel al decennialang.”

Was het altijd de bedoeling dat jij de winkel over zou nemen?

“Nee, in eerste instantie helemaal niet. Mijn ouders raadden het me zelfs af tijdens de bankencrisis. Toch bleef de mode trekken. Tijdens mijn studie aan het AMFI koos ik voor Business & Development. Ik specialiseerde me in digitale patronen en 3D-prototyping – waar ik ook tijdje in lesgaf op AMFI – en werkte daarnaast altijd in de winkel als bijbaan. Uiteindelijk voelde ik: dit is het. Drie jaar geleden ben ik volledig ingestapt.”

Holzhaus in de Cronjéstraat: al generaties lang een begrip in Haarlem. Credits: Foto via Holzhaus.

Hoe voelt het om straks het stokje over te nemen?

“Als een voorrecht. Ik krijg de ruimte om mijn eigen koers te varen binnen het fundament van onze familiezaak. In deze tijd, waarin het starten van een winkel moeilijk is, is dat een geweldige kans.”

Hoe was seizoen SS25 voor jullie?

“Heel goed, 2024 was ons beste jaar ooit en ook dit seizoen zetten we die lijn voort. We liggen iets voor op onze targets: een gezond plusje, zoals wij dat noemen. Als gevestigde winkel blijft het bijzonder dat we elk jaar groeien, maar dat moet ook wel met alle stijgende kosten. We blijven continu veranderen en innoveren om dat vol te houden. Dat dat lukt geeft veel vertrouwen en energie.”

Hoe bepaalt dat jullie inkoop voor SS26?

“Onze inkoop voor SS26 baseren we grotendeels op hoe SS25 presteert. Merken die het goed doen, krijgen meer ruimte in het budget. En als iets tegenvalt, heroverwegen we die plek. De resultaten van dit seizoen bepalen dus grotendeels wat er volgend jaar in de winkel hangt.”

Waar halen jullie inspiratie vandaan?

“Vooral uit fysieke winkels en beurzen zoals de Modefabriek en Preview. Mijn ouders gaan in augustus naar CIFF in Kopenhagen en ik hoop daar volgend jaar zelf ook bij te zijn. Pitti in Milaan staat ook op mijn wensenlijst. Daarnaast volgen we online trends via magazines en platforms. Sinds kort zit ik in een netwerkclub met jonge vrouwen die eigen winkels runnen of gaan overnemen. We delen ervaringen en inzichten. Heel waardevol.”

In 2019 breidde Holzhaus uit met het hoekpand, een gouden zet die extra ruimte, etalage én zichtbaarheid opleverde Credits: Beeld via Holzhaus.

Met welke merken boeken jullie op dit moment de meeste groei?

“Opus, Someday en Yaya. Deze merken zijn stuk voor stuk sterk georganiseerd aan de achterkant. Ze werken datagedreven en leveren wekelijks of maandelijks kleine, actuele drops. Zo krijgen we pas korte broeken als het écht warm is en blijven winterjassen in het magazijn tot het koud wordt. Doordat wij actief cijfers delen, ontstaat er een echte samenwerking. De collectie sluit zo beter aan op zowel het weer als de klantbehoefte.”

Zijn er recent nieuwe merken bijgekomen?

“Ja, Colorful Rebel, A-View en Co-Couture. Daarmee brengen we wat speelsheid en spanning naar de winkel.”

Hoe zit het met de mix tussen nieuwe en vaste merken?

“We hebben een vaste kern, zoals Opus, Someday, Yaya, Msch Copenhagen, en voegen kleinere, onderscheidende labels toe voor een boetiekgevoel. Dat geldt ook voor herenmode, waar we werken met merken als PME Legend, G-Star, Dstrezzed en Butcher of Blue.”

Hoe verdelen jullie de voorinkoop met de bijkoop gedurende het seizoen?

“We reserveren nu bewust budget voor directe levering, om sneller in te spelen op de vraag. Merken als Sisters Point scoren daar goed in. Die flexibele aanpak werkt voor ons.”

Is er voor SS26 nog ruimte voor nieuwe merken?

“We zitten redelijk vol, maar blijven nieuwsgierig. We volgen merken als By-Bar, JcSophie, My Jewellery, Neo Noir, Freequent en Minus met interesse. Daarnaast dromen we ervan om de winkel hier lokaal uit te breiden – iets wat onze mogelijkheden op inkoopgebied natuurlijk alleen maar groter zou maken.”

Van skinny tot wide leg: de meterslange jeanswand met verrijdbare trap is de grote kracht van Holzhaus en biedt voor iedere klant de juiste fit. Credits: Foto via Holzhaus.

Volgen jullie trends?

“Zeker. Wide leg jeans blijven populair, maar met onze jeanswand bieden we het hele spectrum: van skinny tot barrel-fit. Voor heren zetten we in op lossere fits, maar ook daar hebben we aanbod in alle pasvormen. Bij de non-jeans collecties kijken we vooral de stijl en signatuur van elk merk. Zo houden we het aanbod divers: van vrouwelijk en bloemig tot vintage of juist clean. Kleuren zijn vaak wel trendgevoelig, daar gaan we deels in mee. Zo zien we dit najaar veel burgundy, maar we willen niet dat de hele winkel hierin kleurt. We zoeken bewust balans, ook omdat we op merk presenteren, niet op kleur.”

Tot slot: hoe wil jij straks de koers van je ouders voortzetten?

“Wat fijn is: we delen dezelfde visie. Service staat bij ons op één, van een kop koffie tot advies op maat en het gratis verstellen van broeken. Daarnaast vinden we expertise heel belangrijk, zeker bij jeans, want een goede pasvorm maakt echt het verschil. Ook willen we veel keuze bieden, zodat elke klant kan slagen. Dat zijn pijlers die ik absoluut wil behouden. Tegelijkertijd wil ik duurzaamheid een prominentere plek geven. Het blijft een uitdaging in onze branche, maar ik geloof dat we daar steeds bewuster en transparanter in kunnen worden. Daarnaast zie ik heel erg het belang van digitalisering, waar voor ons zeker nog mooie kansen liggen.”