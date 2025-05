In de spotlight: zo benut GANG het beurs podium

Beurzen behoren tot de grote draaischijven van de modebranche: het zijn plaatsen van ontmoeting, inspiratie en marktontwikkeling. Dit jaar gebruikt GANG deze platforms bewust om het merk en zijn signatuur tastbaar te maken – onder andere op het unitex-FashionFestival in Ulm, Baden-Württemberg, en de Modefabriek in Zaandam, Nederland. Voor het Duitse label met Italiaanse flair zijn deze verschijningen niet alleen vastgelegde afspraken, maar bewuste strategische stappen op weg naar verdere groei en versterking van de internationale aanwezigheid.

Strategie met visie: aanwezigheid tonen en partnerships versterken

Met zijn beursdeelname streeft GANG meerdere doelen na: het werven van nieuwe handelspartners, het onderhouden van bestaande relaties en het vergroten van de merkbekendheid, zowel in de gevestigde Duitstalige regio als in de groeiende Benelux. De persoonlijke uitwisseling met de vakhandel staat daarbij centraal. "Beurzen zijn voor ons waardevolle touchpoints voor merkbeleving en maken een echte dialoog mogelijk", aldus Petra Schmidbauer, Head of Marketing bij GANG.

Precisie in de voorbereiding

De planning begint maanden van tevoren. Sales, marketing en productontwikkeling werken nauw samen, zodat productpresentatie, ‘look & feel’ en merkboodschap een consistent geheel vormen. Naast klassieke communicatie zoals business-to-business-nieuwsbrieven en mediapartnerships, zet GANG in op moderne kanalen zoals het carrièrenetwerk LinkedIn en de digitale aanwezigheid in de Modefabriek-showroom. Zo ontstaat een naadloze merkpresentatie die ook buiten de fysieke beurshallen zichtbaar blijft.

De selectie van de gepresenteerde collecties volgt een duidelijke lijn: denim in topvorm, authentieke wassingen, bijzondere weefsels, bijpassende jassen en bewezen bestsellers uit het Never-Out-of-Stock-(NOS)-programma worden meegenomen naar de beurs. "We willen de volledige kracht van GANG laten zien – helder, zelfstandig en onmiskenbaar", aldus de productafdeling.

GANG op de Modefabriek in januari 2025. Credits: GANG

Beursstands als belevingswerelden

Bezoekers kunnen zich verheugen op een complete GANG-wereld: met zorg vormgegeven details, karakteristieke designs en een sfeer die de merkessentie "Fashion that fits perfectly" ademt. De stand is bewust laagdrempelig en realistisch vormgegeven – een plek die niet alleen producten presenteert, maar ook emoties oproept. De presentatie wordt ondersteund door lookbooks in print en digitale vorm, individuele point-of-sale-materialen en sfeerbeelden, die toegankelijk zijn via QR-codes.

Ter plaatse is een sterk team aanwezig – van de directie en sales tot marketing – om de persoonlijke dialoog met bestaande partners te onderhouden en nieuwe contacten te leggen.

GANG op de Modefabriek in januari 2025. Credits: GANG

Twee beurzen, twee aandachtspunten

Het unitex-FashionFestival, dat plaatsvindt van 20 tot 21 mei, biedt GANG het perfecte platform om bestaande en nieuwe handelspartners uit Duitsland en Oostenrijk te bereiken. De beurs staat bekend om zijn efficiëntie, hoogwaardige omgeving en directe verbinding met besluitvormers in de vakhandel. Na een succesvolle deelname vorig jaar kiest het label in 2025 opnieuw voor een fris, inspirerend standconcept dat zin maakt in meer.

Van 6 tot 7 juli presenteert het label zich op de Modefabriek – dit keer met nog meer focus op de uitbreiding in de Benelux . Het debuut in januari leverde al een zeer positieve respons op. De zomereditie moet dit succes verder uitbouwen: met een nog krachtigere presentatie van de denim-expertise en een gerichte focus op nieuwe retail- en distributiepartners.

GANG is erbij: unitex-FashionFestival. Credits: GANG

Succesmeting met diepgang

Voor GANG telt niet alleen het aantal contacten, maar vooral de kwaliteit ervan. Leads, directe vervolgafspraken en concrete feedback op de collectie zijn de belangrijkste aanwijzingen voor een geslaagde beursdeelname. Ook voor de productontwikkeling leveren de gesprekken ter plaatse waardevolle impulsen, want de vinger aan de pols houden van de handel hoort bij het DNA van het merk. Het motto voor 2025 vat de essentie van het merk samen: "Welzijn. De liefde voor het bijzondere." Elke klant moet bij GANG zijn of haar persoonlijke favoriet vinden – en juist die belofte maakt het team waar op elk branche-evenement.