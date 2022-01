INretail noemt versoepelingsmaatregel voor de winkels 'positief, maar vraagt om een eerlijke lockdown compensatie

De horeca, bisocopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken mogen vanaf morgen, onder voorwaarden, weer open tot 22.00 uur . Ook winkels kunnen weer hun normale openingstijden hanteren en moeten ook uiterlijk 22.00 uur sluiten. Brancheorganisatie INretail noemt de versoepelingsmaatregel voor winkels 'positief'. "De retail wil net als alle iedereen graag zo snel mogelijk terug naar een veilige, maar normale situatie. Dit is een goede volgende stap op weg naar open winkels zonder beperkingen," zo schrijft INretail in een persbericht.

In hetzelfde persbericht roept INretail om een eerlijke(re) lockdown compensatie. "Voor de financiële consequenties van dit overheidsbeleid is een eerlijke compensatie nodig en daarvoor heeft INretail een voorstel gedaan," zo is te lezen. De brancheorganisatie stelt dat de rekening van de lockdown bijna volledig bij de winkels ligt.

Uit een actuele peiling van INretail onder leden blijkt dat de meeste ondernemers geen steun krijgen op basis van de geldende criteria. Van de 850 gepeilde retailers komt maar 13 procent in het vierde kwartaal van 2021 in aanmerking voor TVL. Voor NOW komt slechts 19 procent in aanmerking. "Dit terwijl een 82 procent van de ondernemers in de lockdown periode een omzet verlies leed van 20 procent of hoger," aldus INretail.

