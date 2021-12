Opnieuw aandacht voor het mislopen van lockdownsteun van ondernemers door rekenregels

Opnieuw aandacht voor het mislopen van lockdownsteun van ondernemers door de timing van de lockdown en de rekenregels. Veel winkels die door de lockdown dicht moeten blijven, kunnen geen aanspraak maken op financiële steun van de overheid, zo publiceerde het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) dit weekend. Accountant Wim Driessen die voor 130 boekhandels als Bruna en Read Shop werkt, verklaarde tegenover ANP in te schatten dat dat 95 procent niet in aanmerking komt voor steun, omdat de periode waarin ondernemers hun omzetverliezen moeten berekenen in tweëen wordt gesplitst door de jaarwisseling. Daardoor komen veel van hen niet aan het vereiste minimum van 20 procent omzetverlies om loonsubsidies (NOW) of een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) te krijgen, aldus het ANP.

'Compensatieregeling klopt niet'

Brancheorganisatie INretail meldde vorige week dat 'de compensatieregeling niet klopt'. "De compensatie moet over minimaal vier aaneengesloten weken worden berekend zonder bij het nieuwe kwartaal in januari een knip te plaatsen. Dat is een boekhoudkundige truc die de retail extra dupeert," zo stelde de brancheorganisatie in een persbericht van 21 december jl.

Bijna de helft van de retailers wil ook gebruik maken van de Voorraadvergoeding voor Gesloten Detailhandel VGD, zo schreef INretail op basis van onderzoek onder haar leden, maar die regeling is door het kabinet niet aangekondigd .

INretail en MKB-Nederland pleiten tevens voor kopen op afspraak, maar dat is vooralsnog uitgesloten .

Wel werden andere maatregelen door het kabinet verruimd. Zo is het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun wordt gegeven van 80 procent naar 90 procent bijgesteld. Ook is de grens om in aanmerking te komen voor de TVL-steun verlaagd van 30 procent omzetverlies naar 20 procent. MKB Nederland en VNO-NCW hebben 'waardering voor het kabinet dat de compensatie voor ondernemers werd verruimd', zo schreven zij in een nieuwsbericht op hun website. Toch zijn er volgens de organisaties, ondanks de nieuwe coronasteun, nog steeds ondernemers die buiten de boot vallen. "Hier blijven we de komende tijd aandacht voor vragen. Goed is dan ook dat Minister Blok (Economische Zaken) in reactie op een breed gesteunde motie van de Tweede Kamer heeft toegezegd serieus te gaan kijken wat hij kan doen voor deze groep," aldus MKB Nederland en VNO-NCW in het nieuwsbericht.