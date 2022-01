Lockdown-slot gaat er in Nederland af: (bijna) alles tot 22.00 uur open

De horeca en de cultuursector mogen vanaf morgen weer open tot 22.00 uur. "We hebben jullie gemist," zei Premier Rutte tijdens de persconferentie, zo schrijft NOS in het liveblog. Die heropening van horeca, bisocopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken gebeurt wel onder voorwaarden.

Voor toegang zal het coronatoegangsbewijs gelden voor iedereen vanaf 13 jaar. Bij beweging moet een mondkapje worden gedragen. In alle publieke binnenruimtes zoals horeca, theater en bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht. Op doorstroomlocaties, zoals een museum, gaat een maximum van één bezoeker per vijf vierkante meter gelden, tot maximaal 1250 personen.

Winkels langer open

Winkels kunnen weer hun normale openingstijden hanteren en moeten ook uiterlijk 22.00 uur sluiten. Nu moesten de deuren nog om 20.00 uur sluiten, maar vanaf morgen worden de openingstijden verruimd. Hiermee komen de openingstijden van de horeca, cultuursector, supermarkten en winkels op één lijn te zitten, zo schrijft nieuwswebsite Nu.nl.

Brancheorganisatie INretail noemt de versoepelingsmaatregel voor winkels 'positief'. "De retail wil net als alle iedereen graag zo snel mogelijk terug naar een veilige, maar normale situatie. Dit is een goede volgende stap op weg naar open winkels zonder beperkingen," zo schrijft INretail in een persbericht.

De versoepelingen die zijn aangekondigd gaan morgenochtend 5.00 uur in en zullen voor een periode van zes weken. Over drie weken is er een nieuw weegmoment voor de maatregelen.

Restaurants, cafés, musea, concertzalen en theaters weer open