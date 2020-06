Itsperfect: “Zonder succesvolle B2B-webshop ben je nergens”

Een hogere omzet, minder kosten en een lagere foutmarge: een goede B2B-webshop is goud waard voor groothandels. Paul Jonker, CEO van Itsperfect, legt uit waarom: “Het maakt het schrijven van verkooporders laagdrempelig voor agenten en retailers en biedt daarnaast een breed scala aan andere functionaliteiten, van vooruitbetaling tot dropshipment.”

Klantvriendelijkheid is het sleutelwoord als het gaat om een succesvolle B2B-webshop. Een belangrijk criterium is dat agenten en klanten hier zelf gebruik van kunnen maken, zonder dat ze daar ondersteuning bij nodig hebben. Kortom: als groothandel wil je de klant zoveel mogelijk ontzorgen, zodat je er verder geen omkijken naar hebt.

Veel functionaliteiten

Het Nederlandse bedrijf Itsperfect is gespecialiseerd in online ERP-software voor groothandels. De geïntegreerde B2B-webshop is zeer uitgebreid. Agenten en klanten kunnen zowel voor- als direct orders plaatsen. Bij het inloggen zien zij direct de beschikbare voorraad, evenals een overzicht van de laatst geschreven orders. Leveringen kunnen worden gevolgd middels een track en trace-code. Daarnaast is het mogelijk om een retour of omruiling aan te melden en facturen in te zien en te betalen. “Al deze functionaliteiten maken dat het aantal telefoontjes voor de backoffice afneemt”, stelt Paul Jonker, CEO van Itsperfect. “Het veelgehoorde excuus dat een factuur niet is ontvangen, is dus verleden tijd. Ook is de drempel om orders te schrijven lager.”

Unieke toepassingen

Een ander voordeel van een geïntegreerde B2B-webshop is de lage foutgevoeligheid. Agenten kunnen orders uit het verleden kopiëren en op basis daarvan een nabestelling doen. Of eerst een offerte uitbrengen, die de klant op elk gewenst moment kan aanpassen en goedkeuren. Jonker: “Het is niet eens nodig dat er een agent in de showroom langskomt. Retailers kunnen ook zelf een order plaatsen. Een vertegenwoordiger kan dit proces via een streamingscherm ondersteunen.” Voor nieuwe of soms ook bestaande klanten wordt er steeds vaker gewerkt met vooruitbetalingen. Bij welke klanten dit van toepassing is bepaal je als groothandel zelf, evenals het percentage. De betaling verloopt eenvoudig via een koppeling met een betaalprovider.

Droomwereld

Door klanten toegang te geven tot de B2B-webshop hebben zij inzicht in alle verkooporders die ooit zijn geschreven. Dat biedt veel mogelijkheden. Zo kun je verschillende seizoenen met elkaar vergelijken om te zien hoe de zaken ervoor staan. Een breed gedragen wens is om te werken met dropshipment. “Deze methode stelt retailers in staat om een order te plaatsen die direct vanuit het magazijn van de groothandel bij de eindconsument worden geleverd. Eigen voorraad is dus niet nodig. Ongeacht de daadwerkelijk ingekochte voororders, kunnen bedrijven zo hun complete collectie verkopen.” Jonker verwacht dat hier in de toekomst meer en meer gebruik van wordt gemaakt. “Want voor veel ondernemers is dit natuurlijk een droom die uitkomt.”