Kering sukkelt in eerste kwartaal 2024, verwacht winstdaling van 45 procent in eerste halfjaar

Kering lijkt nog niet uit de put te komen. Het moederbedrijf van onder andere Gucci, Yves Saint Laurent en Bottega Veneta lijdt opnieuw onder de zwakke marktomstandigheden en de herpositionering van diverse modehuizen. Het gevolg: Een dubbelcijferige omzetdaling in het eerste kwartaal én een voorspelde operationele winstdaling tussen de 40 en 45 procent voor het eerste halfjaar van 2024, zo maakt Kering bekend.

De algemene normalisatie van de luxesector en de herpositionering van diverse modehuizen zorgen ervoor dat Kering’s omzet met 10 procent (op vergelijkbare basis) daalt naar 4,5 miljard euro in het eerste kwartaal van boekjaar 2024. Vooral de retail-activiteiten hadden het zwaar. De verzwakte consumentenvraag in West-Europa, Noord-Amerika en Japan uit het laatste kwartaal van 2023 zet zich in de eerste drie maanden van 2024 voort. Azië-Pacific noteert nog een grotere omzetdaling. Kering ziet daardoor de verkopen met 11 procent krimpen.

Opnieuw lopen de verkopen bij Gucci het hardst terug. Het luxe merk noteert een omzetdaling van 18 procent op vergelijkbare basis, waardoor de omzet eindigt op 2,08 miljard euro. Een verslechtering ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023 - toen kromp de omzet met 4 procent. Gucci’s verkopen in het retailsegment dalen voornamelijk door de grote omzetkrimp in Azië-Pacific, zo staat in het verslag. In het wholesale-segment daalt de omzet met 7 procent.

De herpositionering van Gucci blijft negatieve effecten hebben op de omzet. Kering geeft Gucci al een tijdje een facelift, waarbij het bedrijf gebruik maakt van de unieke mix van vakmanschap, Italiaans erfgoed en moderniteit die het iconische modehuis kenmerkt’, zo schrijft François-Henri Pinault, voorzitter en Chief Executive Officer van Kering. Eerder deze maand werd Gucci’s allereerste deputy CEO bekendgemaakt. Stefano Cantino vervult deze rol vanaf 2 mei en zal nauw samenwerken met Jean-François Palus die sinds september vorig jaar voorzitter en CEO van het merk is.

Ook voor Yves Saint Laurent staan de eerste drie maanden in het teken van verkleining. Het luxe merk ziet zijn omzet afnemen met 6 procent naar 740 miljoen euro. De Kering-dochter weet zijn retailactiviteiten redelijk op peil te houden met een daling van vier procent, dankzij een sterke groei in Japan, een verbetering in Noord-Amerika en stabiliteit in West-Europa. Azië-Pacific gooit echter roet in het eten. De wholesale-activiteiten dalen echter met 25 procent.

Bottega Veneta houdt de verkopen stabiel met een gerapporteerde daling van 2 procent en een groei van 2 procent op vergelijkbare basis. Het merk noteert een dubbelcijferige omzetgroei in Noord-Amerika, West-Europa en het Midden-Oosten, maar ziet de omzet in Azië-Pacific iets dalen door moeilijke marktomstandigheden. De wholesale-activiteiten dalen ook hier flink: met 25 procent.

De ‘overige modehuizen’, waar bijvoorbeeld Balenciaga en Alexander McQueen onder vallen, behalen een omzet van 463 miljoen euro en groeien daarmee 8 procent op vergelijkbare basis.

Een kwakkelend begin van 2024: Kering verwacht winstdaling van 45 procent in H1

Over het bedrijfsresultaat doet Kering in het eerste kwartaalverslag nog geen uitspraken. Het bedrijf deelt wel rekening te houden met de normalisering van de groei in de luxesector, wat invloed zal hebben op het bedrijfsresultaat van de conglomeraat. Kering houdt bovendien rekening met een verdere verslechtering van de omzettrend, waardoor het ook een daling tussen de 40 en 45 procent verwacht voor het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar van 2024. Kering geeft aan ‘voorrang te geven aan uitgaven en initiatieven die de ontwikkeling en de groei op lange termijn van haar modehuizen vastberaden voortzet’, terwijl de acties in de huidige situatie nodig zijn om haar kostenstructuur te optimaliseren.

“De prestaties van Kering zijn in het eerste kwartaal aanzienlijk verslechterd”, deelt François-Henri Pinault, voorzitter en CEO van Kering. “Met het oog op deze omzetdaling, samen met onze vastberadenheid om selectief te blijven investeren in de aantrekkingskracht en het onderscheidend vermogen van onze merken, verwachten we nu een fors lager bedrijfsresultaat in de eerste helft van dit jaar. We werken er allemaal onvermoeibaar aan om Kering door de huidige uitdagingen te loodsen en opnieuw een solide platform op te bouwen voor duurzame groei.”