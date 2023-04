Kingpins: Welke impact hadden de aardbevingen op de activiteiten van de Turkse denimfabrikanten?

Denimbeurs Kingpins in Halfweg, nabij Amsterdam, gaf FashionUnited de gelegenheid in gesprek te gaan met Turkse denimfabrikanten die getroffen zijn door de effecten van de aardbevingen van 6 februari 2023. De effecten verschillen, maar geen bedrijf is ongeroerd gelaten.

Turkije is een van de grootste textielproducenten ter wereld. De aardbevingen die in februari het zuidoosten van het land en delen van Syrië hebben geschokt, trof duizenden mensen, maar heeft ook veel lokale bedrijven aan het wankelen gebracht. Om de impact van de ramp op de textielproducenten van het land te begrijpen, interviewde FashionUnited op 12 en 13 april drie van hen op de vakbeurs Kingpins in Nederland.

"Onze fabrieken zijn gelegen in het aardbevingsgebied en stopten dus plotsing met werken,” zegt Eren Pakyardim, verkoopmedewerker bij Cotton Fabric. Het Turkse bedrijf produceert al ongeveer 20 jaar stoffen, waaronder denim, satijn en jacquard. Het bedrijf werd zwaar getroffen door de aardbevingen. Niet alleen de fabrieken leden schade, maar ook de werknemers van wie sommigen tragisch om het leven kwamen.

Stand Cotton Fabric, Kingpins | Beeld: FashionUnited

Textielbedrijf en weverij Iskur Denim geeft aan dat het moeilijk is om werknemers te vinden die beschikbaar zijn om te werken. Levent Bozgeyik, zijn verkoopmanager, zegt: "Het grootste probleem van de aardbevingen zijn de mensen. Na de aardbevingen was het erg moeilijk om mensen te werven die beschikbaar waren om in het bedrijf te werken. De machines waren niet beschadigd, de fabrieken waren niet beschadigd (Het bedrijf is gevestigd in Istanbul dat niet werd getroffen door de aardbevingen, red.) maar heel weinig mensen kunnen werken: dat is ons grootste probleem vandaag. Hoe verwacht je dat ze aan werken denken, als ze geen plek hebben om te wonen, geen plek om te slapen? Ze hebben andere dingen aan hun hoofd. We hoeven onze machines niet te repareren, we moeten meer mensen terugbrengen."

De reactie van modemerken op aardbevingen

Hoewel de aardbevingen niet dezelfde impact hadden op de bedrijven, zorgden ze er wel voor dat elk van hen zijn productietijd vertraagde. Iskur Denim heeft nu een maand nodig om zijn stoffen te produceren, tegenover slechts twee weken daarvoor. Het bedrijf werkt voor luxe en high-end merken, waaronder Massimo Dutti. De klanten zijn bijzonder begripvol en geduldig geweest, zoals Levent Bozgeyik uitlegt: "Zij geloven in ons. In de loop der jaren hebben we een sterke relatie met hen opgebouwd. Daarom hebben de aardbevingen geen invloed gehad op onze contracten.”

Cotton Fabric heeft niet dezelfde steun gekregen van zijn klanten. Eren Pakyardim legt uit: "Om eerlijk te zijn, behalve [één kledinggroep] hadden de andere bedrijven weinig begrip voor onze situatie en wendden zij zich liever tot andere producenten. We hebben een goede relatie met [deze groep], ze hebben ons geholpen door geduldig te zijn omdat we niet meer zo snel konden werken als vroeger.”

Kilim Denim legt uit dat merken terughoudender zijn geweest om met haar samen te werken. Het in 1953 opgerichte bedrijf begon in 1986 met de productie van denim, dat al snel een van zijn specialiteiten werd. Het werkt met veel merken over de hele wereld zoals G-Star, Diesel en Replay maar ook Bonobo, Zadig & Voltaire en Sézane.

Işil Sena Candan, verkoopmanager bij Kilim Denim, vertelt: "Na de aardbevingen probeerden merken en kledingbedrijven contact met ons op te nemen. Ze zeiden dat we onze prijzen moesten verlagen, omdat onze concurrenten goedkoper waren dan wij. Soms proberen de merken te onderhandelen over onze prijzen.”

Turkse fabrikanten getroffen door de economische crisis

De fabrieken van Kilim Denim staan echter dicht bij Bulgarije, dus het bedrijf werd niet direct getroffen door de aardbevingen. Het bedrijf zegt dat de economische crisis een grotere impact heeft gehad op zijn activiteiten dan de aardbevingen.

Aan de andere kant vormen de stijgende grondstofprijzen en de commerciële huren een bedreiging voor Turkse bedrijven. Işil Sena Candan legt uit: "We proberen geld te besparen. We gebruiken een andere leverancier voor transport en chemische materialen. Door de stijgende prijzen zijn we gedwongen oplossingen te vinden en ons systeem opnieuw in te richten zodat we onze prijzen niet verhogen." Kilim Denim biedt premium prijzen die variëren tussen de vier en vijf euro per meter stof.

Cotton Fabric groeit sinds de aardbevingen. Het bedrijf ondervindt echter concurrentie van buitenlandse producenten, voornamelijk uit Bangladesh en Pakistan, die veel lagere prijzen bieden dan het bedrijf. Eren Pakyardim benadrukte het belang van een verdubbeling van de productiecapaciteit van het bedrijf en van kortere productietijden in de komende jaren.

Iskur Denim en Kilim Denim spreken daarentegen van een stabiele situatie. Işil Sena Candan zegt: "De winst is niet gestegen of gedaald. Elke maand proberen we onze doelstellingen te halen, onze relatie met onze klanten te onderhouden en onze contracten niet te verliezen. Het is een moeilijke tijd voor iedereen, we willen niet groeien maar onze plaats behouden. Levent Bozgeyik is radicaler: "Tegenwoordig is de denimmarkt meer marginaal. Niemand verdient veel geld.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.