Een ode aan denim: De streetstyle van Kingpins Amsterdam

Denim is misschien wel het meest veelzijdige, en niet te vergeten, meest gedragen item uit elke garderobe. De stof is een soort draagbare duizendpoot en wordt beschouwd als een wondermiddel binnen de mode-industrie. Het is dan ook geen verrassing dat denim de boventoon voert bij Kingpins in Amsterdam. Hoewel elk kledingstuk - een eenvoudige blauwe spijkerbroek of een klassiek spijkerjack - een statement kan maken in zijn eenvoud, maakten de in denim geklede bezoekers op de beurs overtuigend duidelijk dat “hoe meer, hoe beter” lijkt te kloppen.

Sommige bezoekers kozen voor ingewikkelde outfits die zeker opvielen in de zee van zwarte en blauwe jeans, maar bepaalde stijlen en combinaties waren duidelijk favoriet bij de in denim geklede menigte op Kingpins.

Een Canadese smoking in een nieuw jasje

De Canadese smoking - weliswaar omstreden - is al jaren een kenmerk als het gaat om all-denim streetstyle. Denim op denim is niet altijd makkelijk goed te combineren, maar het is het risico waard. In plaats van bijpassende topjes en broeken, gingen de bezoekers van Kingpins iets verder met het idee van de Canadese smoking door te kiezen voor eendelige denimpakken in plaats van aparte items.

Beeld: All-Over-Denim op Kingpins. | Credit: Alicia Reyes Sarmiento / FashionUnited

Overalls werden voor het eerst opgemerkt bij slachterijen, wat de veelzijdigheid ervan nog eens onderstreept. De modellen variëren van strakke varianten met een riem in de taille en zakken die doen denken aan een cargobroek, tot loszittende pakken met een dubbele sluiting. Een klassieke, lichte overall met een rits, die net genoeg open stond om een glimp van een wit t-shirt mee te geven, is voorzien van diverse patches die wat kleur aan het pak toevoegen.

Denim maxirokken

Ontwerpers als Blumarines’ Nicola Brognano, Burberry’s toenmalige creatief directeur Riccardo Tisci en Glenn Martens van cult denimmerk Diesel, hebben allemaal de terugkeer van de lange denimrok aangekondigd op de catwalk van hun SS23-collecties. Nu heeft de trend de straten overgenomen - of de beursvloer in Amsterdam.

Beeld: Lange denimrokken op Kingpins | Credit: Alicia Reyes Sarmiento / FashionUnited

Hoewel sommige maxirokken-dragers liepen te pronken met hun schoenen doordat de rok net iets korter was aan de voorkant, pronkten anderen juist met de rok die over de vloer van de zaal sierde. Naast de lengte, varieert ook de pasvorm. Strakke, lange denimrokken - met of zonder split aan de voor- of achterkant voor comfort en het loopgemak - en losse, relaxte pasvormen, die aan de onderkant wijd uitlopen, komen voorbij.

Y2K’s blik op denim

De mode gaat terug naar het begin van de jaren 2000 en denimtrends vormen daarop geen uitzondering. De eerder genoemde maxirok kreeg een parachute-update die aansluit bij de beginjaren, broeken met lage taille werden voorzien van uitgesneden details en satijnen sjaals met riempjes, en een strakke maxirok werd milleniumvriendelijk gemaakt met een korset-top.

Beeld: Y2K's blik op denim op Kingpins | Credit: Alicia Reyes Sarmiento / FashionUnited

Van top tot teen denim

De van-top-tot-teen-denim hield niet op waar het lichaam wel eindigde. De stof werd namelijk ook gebruikt voor accessoires, wat opnieuw bewijst hoe veelzijdig de stof is.

Beeld: Hoofddeksels van denim op Kingpins | Credit: Alicia Reyes Sarmiento / FashionUnited

Op Kingpins droegen mannen (en vrouwen) veel hoeden. De hoofddeksels waren er in verschillende soorten, maten en kleuren. Van baseball caps tot bucket hats en vissershoedjes, met als gemene deler natuurlijk denim. Terwijl sommigen kozen voor hoeden die passen bij de denim van hun outfits, kozen anderen voor een contrasterende stijl als het op tinten aankomt.

Beeld: Denim-tassen in alle vormen en maten op Kingpins | Credit: Alicia Reyes Sarmiento / FashionUnited

Bezoekers hielden het niet bij het dragen van de stof op hun hoofd, maar deden dat ook om hun schouders. Alle soorten tassen, van grote draagtassen tot kleine en ingewikkelde schoudertassen, waren op Kingpins aanwezig. Wat toegegeven moet worden, is dat sommigen tassen van exposanten cadeau kregen, maar zelfs die waren zo geweldig dat ze af en toe de leren tas vervingen.

Een klassieker met een twist

De blauwe jeans en een wit t-shirt worden zo vaak gedragen dat deze winnende combinatie zelfs popsterren inspireerde om er liedjes over te schrijven. De vrouwen van Kingpins zweren bij deze combinatie en gaven er hun eigen draai. Denk aan broeken met wijde pijpen en ultra hoge tailles met enerzijds een eenvoudig topje met rode details en anderzijds een broek met cowboylaarzen. Op diezelfde manier werd een button-down gebruikt met daaroverheen een bijpassende denim crop top om het denim ensemble te breken, waardoor de herkenbare stijl een modieuze twist kreeg.

Beeld: De klassiekers met een twist op Kingpins | Credit: Alicia Reyes Sarmiento / FashionUnited

De experimentator

Over het algemeen was dit trendseizoen wat milder vergeleken met vorige edities van de denimbeurs. Maar, sommige bezoekers sprongen er toch echt uit. Van ambachtelijke wassingen tot Renaissance sculpturen die tot leven komen in de stof, experimenten waren er genoeg.

Beeld: Denim experimenten op Kingpins | Credit: Alicia Reyes Sarmiento / FashionUnited

Anderen kozen voor denimstijlen die inzetten op distressed stoffen om een patroon in hun jeans te creëren. Wat eerst bijna geschilderd lijkt, blijken draden te zijn die de jeans bij elkaar houden - letterlijk door naden. Soms werd de stof niet weggehaald, maar juist toegevoegd in grote lappen met gerafelde randen, waardoor de vorm en het gevoel van het denim item veranderde.

Beeld: Denim experimenten op Kingpins | Credit: Alicia Reyes Sarmiento / FashionUnited