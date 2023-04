Hunkerend naar positiviteit en stilstaan bij het uitputten van onze wereld: De denimtrends voor FW24/25

Na een tunnel vol denimslingers op denimbeurs Kingpins volgt een lichte buitenruimte in het verlengde van SugarCity. In een aparte zaal presenteert trendwatcher Amy Leverton van Denim Dudes de denimtrends voor FW24/25. Leverton haalt drie kwartier alles uit de kast om de trends zo duidelijk mogelijk te presenteren, 45 minuten bomvol inspiratie en afbeeldingen dus.

Leverton gaf haar trendverhaal vier hoofdstukken: Avant Y2K, Recession core, Synthetic en Underground. Drie daarvan weerspiegelen positiviteit, want dat is iets waar we, volgens Leverton, allemaal naar hunkeren. De laatste is ‘neerslachtiger’ en onderzoekt de afwijzing van onze huidige staat van leven.

Avant Y2K

Avant Y2K staat volledig in het teken van Gen Z, de generatie van jongvolwassenen die nu tussen de 12 en 26 jaar oud zijn. Y2K mengt elementen uit de popcultuur met technische details uit het begin van de jaren 2000, waarbij futuristische details worden gemengd met retro-inspiraties. Denk aan brutale graphic T-shirts, double denim, glitters in overvloed en lowrise jeans. Gen Z gaat deze Y2K-trend herdefiniëren door invloeden uit andere tijden erin te mengen en persoonlijke creaties aan te moedigen.

Dat laatste is een trend waar Leverton het ook al over had tijdens het trendseminar voor SS24. Denim dragers zouden een heel eigen draai aan zijn of haar item geven, met inventieve manieren om denim te personaliseren. Zo worden kledingstukken achterstevoren of ondersteboven gedragen, in stukken geknipt of versierd met verf en strass. Die trend ontwikkelde zich de afgelopen maanden verder, ziet Leverton.

Y/Project, FW23. Credit: Launchmetrics Spotlight

Kwak Hyun Joo FW23. Credit: Launchmetrics Spotlight

Recession core

Dit verhaal heeft een anti-kapitalistische invalshoek en gaat om deinfluencing- een trend waar Leverton stapelgek op is. Recession core stelt de vraag: Is het misschien tijd om iets anders te proberen nu we bang zijn voor een volgende crisis en we de gevolgen van inflaties merken? Kortom, dit verhaal weerspiegelt het consumentengedrag van 2008 [de tijd van de recessie tijdens de kredietcrisis tussen 2007 en 2013, red.], maar dan met de brutale en pittige houding van Gen Z.

In deze trend neemt Gen Z een ietwat stille en afwachtende houding aan als het gaat om sociale verwachtingen en het showen van een ‘status’. De generatie van jongvolwassenen realiseert zich dat ze kunnen leven zonder de ‘Ugg Booth Mini's' en de ‘Charlotte Tilbury Contour Wand’.

In denim uit zich dat in outfits die vooral lekker zitten en waar aandacht besteed wordt aan maten. Zo keert de parachute broek terug, bloeit het gebruik van fleece op en wordt er aandacht besteed aan lichte wassingen en zachte details. “Een 'kussenzachte'-trend die ons bijna dwingt om te cocoonen", aldus Leverton.

NAHMIAS AUTUMN/WINTER 23 COLLECTION. Credit: Imaxtree

Ablankpage, FW23, Ready to Wear. Credit: Launchmetrics Spotlight

Synthetic

Synthetic is, in tegenstelling tot Recession core uitgesproken, zit bomvol energie en staat in het teken van zelfexpressie. Hoe uit zich dat het beste? Door middel van kunstmatige intelligentie (AI) . AI bloeide op en men begon de technologie steeds meer te omarmen als een tool die nieuwe vormen van creativiteit stimuleert. Wat is AI precies? Kunstmatige intelligentie (AI) is de combinatie van computerwetenschap en gegevens naast machinaal leren, waarbij algoritmen worden ontwikkeld die een systeem van voorspellingen of analyses kunnen creëren op basis van ingevoerde gegevens. Machines die binnen deze technologie worden gebruikt, bootsen de menselijke geest na en kunnen in de loop der tijd leren en verbeteren om hun processen aan te passen. Op het gebied van kunst en design is AI zodanig toegepast dat het mogelijk is een constante stroom van inhoud te creëren. Toch gaat het eigenlijke proces van het produceren van AI-beelden gepaard met veel vallen en opstaan. Bij het betreden van zo'n platform wordt de maker gevraagd een aanwijzing te geven, die zo algemeen of zo specifiek kan zijn als hij wil. Naarmate de machine begint te leren en te begrijpen wat er wordt gevraagd, komen de geproduceerde beelden steeds dichter bij de gewenste output. De kleinste aanpassing van de opdracht kan de beelden veranderen, en hoe meer er wordt onderzocht, hoe gedetailleerder het eindproduct. Muziek, kunst, modeontwerp en andere creatieve gebieden zijn nu onderworpen aan AI-technologie, in een sector die zich snel ontwikkelt naarmate de belangstelling toeneemt. Deskundigen op dit gebied onderzoeken momenteel ook of AI creatief kan zijn zonder menselijke tussenkomst, terwijl ze de diepte van de communicatie tussen mensen en machines proberen te begrijpen.

Ook in de modewereld doen dit soort technologieën hun intrede. Zo ontwikkelen merken steeds vaker immersieve en virale momenten voor hun modeshows tijdens Fashion Weeks om consumenten een interactieve ervaring mee te geven die hen kennis laat maken met ‘nieuwe werelden’. Neem bijvoorbeeld Heliot Emil’s burning runway look of Diesel’s show waarbij het decor een berg van condooms betrof.

Deze trend zit boordevol invloeden van Japanse influencers, zoals de Harajuku street style, Kawaii, speelse combinaties en pop punk. Het gaat hier ook om felle (soms neon) kleurige kledingstukken, items met virtuele prints en outfits die voorzien zijn van hoogglanzende coatings.

Specifieker voor denim moeten we denken aan speelse details, zoals het spelen met naden, en gewaagde ‘cut-outs’. Bijvoorbeeld op de plek van de achterzak bij een broek.

Diesel, AW23, Ready to Wear. Credit: Launchmetrics Spotlight

Diesel, AW23, Ready to Wear. Credit: Launchmetrics Spotlight

Diesel, AW23, Ready to Wear. Credit: Launchmetrics Spotlight

Underground

Zoals al eerder genoemd is het vierde verhaal neerslachtiger en onderzoekt het de afwijzing van onze huidige staat van leven. Om het verhaal gelijk duidelijk te maken, noemt Leverton de serie ‘The Last of Us’ als voorbeeld- een serie die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld waarin schimmels de wereld overnemen.

In deze trend is er geen ruimte voor glitter en glamour, maar wordt er gekeken naar de sociale en ecologische misstanden die ons hier in de eerste plaats hebben gebracht en die men uit het oog is verloren. Het is een tegengeluid op diegenen die begonnen met het introduceren van de ‘matcha lattes’- en ‘Dyson Airwrap’-trend. “Hier maken we de weg vrij naar zelfverbetering”, aldus Leverton.

Dit uit zich in een kleurenpallet van mosgroen, jurassic gold, en stormy weather-grijs. Underground vertaald in kleding uit zich in zware, gelaagde kledingstukken; outfits die laten blijken klaar te zijn om zwaar weer te trotseren of een oorlog te overleven.