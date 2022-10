Opgepimpt of opgebrand? Dit zijn de vier grote denimtrends voor SS24 volgens Denim Dudes

Tussen al het spijkergoedblauw op denimbeurs Kingpins was het op donderdagmiddag een kleurrijke bedoening op de bovenverdieping van SugarCity. Daar presenteerden trendwatchers Amy Leverton en Shannon Reddy van Denim Dudes de denimtrends voor SS24, met een bonte powerpoint vol afbeeldingen ter inspiratie.

Reddy en Leverton brachten de trends onder in vier bredere ‘trendverhalen’: ‘XS’, ‘Burned out’, ‘The last tourist’ en ‘Ethos’. Alle vier de verhalen zijn volgens Leverton en Reddy op hun eigen manier een reactie op de turbulente tijden waarin we leven, variërend van escapisme tot rebellie en van bedruktheid tot hoop. Die tendensen werden ter plaatse vertaald naar kleurenschema’s, wassingen, stiksels en silhouetten.

XS

Als je ‘XS’ hardop uitspreekt in het Engels, de moedertaal van zowel de Amerikaanse Reddy als de van oorsprong Britse Leverton, krijg je ‘excess’: overdaad, dus. Die overdaad typeert over anderhalf jaar de stijl van met name Gen Z, de generatie van jongvolwassenen die nu ongeveer tussen de veertien en vijfentwintig jaar oud zijn. Maar die overdaad krijgt wel een duidelijke richting: deze wordt in de vorm gegoten van noughties-silhouetten en heel persoonlijke creatieve uitspattingen.

Voor denim betekent dat onder meer de terugkeer van de ‘Canadian tuxedo’, het spijkerpak van top tot teen zoals Justin Timberlake en Britney Spears dat droegen tijdens de American Music Awards in 2001. Ook zien Reddy en Leverton de terugkeer van jeans die laag op de heupen hangen. En XS werd natuurlijk niet per ongeluk zo gespeld: de titel is een verwijzing naar de piepkleine korte broeken die dan weer hun intree zullen doen.

Tegelijkertijd geven dragers er in 2024 een heel eigen draai aan, met inventieve manieren om denim te personaliseren. Zo worden kledingstukken achterstevoren of ondersteboven gedragen, in stukken geknipt, of versierd met verf en strass.

Een 'Canadian tuxedo' à la Diesel, in de lente-zomercollectie 2023. Beeld: Catwalkpictures

Minishorts bij Diesel SS23. Beeld: Catwalkpictures

Burned out

Als trendverhaal staat ‘Burned Out’ schijnbaar lijnrecht tegenover de glitter en glamour van het vorige. Het is een reactie op dezelfde omstandigheden, maar dan duisterder en rauwer, en uitgaand van een pessimistischer toekomstbeeld. Als voorbeeld geven Reddy en Leverton de recente show van Rick Owens in Parijs, waarbij het decor bestond uit de hoge witte muren van het Palais de Tokyo en langs de catwalk een drietal brandende globes. De wereld staat in brand, leek Owens met de rokende bollen te willen zeggen.

‘Burned Out’ is ook een reactie op de celebrity-cultuur en de spectaculaire beelden van sociale media, en zet daar juist realisme tegenover. Van die hang naar realisme getuigt ook de populariteit van de app Be Real, waarop gebruikers dagelijks een onopgepoetst beeld uit hun leven delen.

De personages in dit trendverhaal gaan - zomer of geen zomer - gekleed in meer gedekte kleuren, zelfs overwegend in zwart en grijs. De silhouetten zijn losser en een stuk meer nonchalant. Als antwoord op de ecologische crisis wordt er ook veel denim hergebruikt in nieuwe kledingstukken.

Oversized en lagen in zwart bij Vetements SS23. Beeld: Catwalkpictures

Een voorbeeldsilhouet van het trendverhaal 'Burned Out'. Beeld: FashionUnited

The last tourist

Het derde verhaal beginnen Reddy en Leverton met een opvallende kritiek op het toerisme van vandaag de dag, en de manier waarop toeristen zich - met name tijdens all-inclusive reizen - onttrekken aan de lokale bevolking van de plek die ze bezoeken. Daaraan gerelateerd is het fenomeen van culturele toe-eigening in de mode, waarbij specifiek Westerse merken technieken en motieven uit andere kledingculturen overnemen en daarvan profiteren zonder er iets voor terug te geven.

Daar tegenover plaatsen Leverton en Reddy een verhaal gestoeld op bewondering en respect voor verschillende culturen en op wederzijdse nieuwsgierigheid en samenwerking. Daaruit destilleren ze een denimtrend waarin materialen, prints en technieken van over de hele wereld samenkomen, van quilting tot boro en patchwork. Daarbij komt ook een bruisend kleurenpalet met onder meer knallend blauw, roze en geel.

Gecombineerde technieken bij Masha Popova SS23. Beeld: Catwalkpictures

Kruisende motieven in kleding en decor bij Ahluwalia SS23. Beeld: Catwalkpictures

Ethos

Het laatste verhaal is volgens Leverton en Reddy het meest commercieel. ‘Ethos’ borduurt voort op het thema ‘Softly’ van vorig jaar, maar heeft volgens de twee een meer spirituele toets. In dit verhaal staat verbinding met de natuur centraal, in een tijd waarin de mens daarvan grotendeels vervreemd is. Die verbinding is soms heel praktisch: materialen en verfstoffen worden bijvoorbeeld gemaakt van enkel natuurlijke vezels en kleurstoffen.

Denim broeken en jasjes zijn losvallend of zelfs oversized en bieden de drager comfort en bewegingsruimte. Wat materialen betreft wordt er zo min mogelijk bewerkt: er is veel gebruik van raw denim, ongewassen en ongescheurd - het kunstmatige wordt buiten de deur gehouden. Al kunnen er dan weer wel trucs worden gebruikt om denim eruit te laten zien alsof deze buiten door de zon verbleekt is. De losse silhouetten en zachte look, zo stellen Reddy en Leverton, maken deze denimtrends aantrekkelijk voor een groot publiek.

Tomorrow Denim presenteerde voor het najaar van 2022 losvallende silhouetten in onbewerkte spijkerstof. Beeld: Catwalkpictures