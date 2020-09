Klarna boost je business

Na tien jaar is Klarna een begrip in Nederland. Met de niet meer weg te denken betaaloptie ‘betaal later’ heeft Klarna online shoppen in Nederland leuker en makkelijker gemaakt. “Tegenwoordig is Klarna eerder een lifestyle brand dan een betaalmethode”, aldus Wilko Klaassen, general manager in Nederland en België. “Ons product levert blije, tevreden shoppers op én helpt webshops hun business te laten groeien.”

Klarna heeft de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Van oorsprong is Klarna een Zweedse bank. “Maar wel een vooruitstrevende bank”, vertelt Wilko Klaassen. “Vijftien jaar geleden ontwikkelde Klarna een betaalmethode die de e-commerce wereld op zijn grondvesten deed schudden. Tot dat moment was in veel landen, waaronder Nederland, het principe van ‘vooruitbetalen’ in de e-commerce, zoals met Ideal, de normale gang van zaken. Klarna voegde daar het ‘betaal later’ principe aan toe. Hiermee geven webshops klanten de optie om tot dertig dagen na aankoop te betalen, zodat ze hun bestelling eerst thuis kunnen proberen. Dit geeft klanten vertrouwen, waardoor ze meer en vaker bij de webshop bestellen. Tegelijkertijd levert het geen risico op: nadat de bestelling is verzonden, betaalt Klarna de retailer. Klarna zorgt vervolgens voor de communicatie met de klant omtrent de betalingen, via de Klarna-app en de Klarna-website.”

85 miljoen consumenten

Nadat de betaalproducten van Klarna in Scandinavië een groot succes bleken, werd het concept wereldwijd uitgerold. Op dit moment heeft Klarna Group meer dan drieduizend werknemers in zeventien landen. In totaal bedient Klarna 85 miljoen consumenten en tweehonderdduizend webwinkels. Klaassen: “In Nederland, waar we sinds 2010 actief zijn, werken we inmiddels al samen met vijftienduizend webshops. En ik denk dat er bijna geen Nederlandse online shopper meer te vinden is die Klarna niet kent.” De cijfers liegen er inderdaad niet om: webshops die Klarna als betaalmogelijkheid toevoegen zien een toename van maar liefst 16 procent op de gemiddelde orderwaarde. Vergeleken met kaartbetalingen neemt het aantal herhaalaankopen zelfs met 20 procent toe.

Smoooth shopping

De reden voor dit succes zit ‘m grotendeels in de ommezwaai die Klarna een paar jaar geleden maakte. “Van een bank met een handige betaalmethode en een zakelijke uitstraling zijn we getransformeerd naar een trendy bedrijf dat de consument centraal stelt. Werkelijk alles wat we doen is erop gericht de shopbeleving zo aangenaam mogelijk te maken. Smoooth shopping noemen we dat. Drie jaar geleden is deze visie vertaald naar een nieuwe huisstijl in opvallend knalroze-zwart-wit. Ook lanceerden we reclamecampagnes met Lady Gaga, Celeste Barber en Snoop Dogg. Dit alles heeft Klarna zo’n boost gegeven dat we nu wereldwijd één van de grootste private fintechs zijn en in Nederland zelfs marktleider op het gebied van Betaal later.”

Goud in handen

Met 900.000 actieve appgebruikers per maand in Nederland heeft Klarna goud in handen. Daar plukken webshops de vruchten van. “Ten eerste maken retailers met Klarna hun klanten gewoon blij, omdat het een uiterst snelle, betrouwbare en sympathieke betaalmanier is. Daardoor kopen klanten meer en komen ze vaker terug”, somt Klaassen op. “Ten tweede lopen retailers geen enkel financieel risico. Ten derde kunnen we een enorme marketingboost aan een webshop geven. Denk aan content die we op onze kanalen plaatsen, zoals in de app en mailings. Retailers die hun webshop bij ons onder de aandacht brengen, trekken veel (nieuwe) kopers. Omdat we actief zijn in zeventien landen kunnen webshops zowel nationale als internationale campagnes uitzetten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de adviesrol die we voor retailers kunnen spelen. Na tien jaar beschikken we over een zee aan data: hoe gedragen webshoppers zich, wat triggert je doelgroep, wanneer zijn de kopers het meest actief, welke campagnes werken wel of niet, en ga zo maar door. Onze adviseurs - afkomstig uit de branche waarin ze adviseren - beschikken over enorm veel kennis en ervaring waarmee ze webshops gericht kunnen helpen om de business te laten groeien.”

Insta-shoppen

Wat zijn Klarna’s plannen voor de komende jaren? Klaassen: “De ontwikkelingen in de fintech gaan razendsnel. Insta-shoppen, payment instalment services (in termijnen betalen), in-store betalen… er kan al zoveel meer dan tien jaar geleden. Als Klarna zitten we daar bovenop. De afgelopen jaren zijn we extreem snel gegroeid. We bieden betaalmogelijkheden aan, begeleiden klanten bij de implementatie én geven advies over hoe ze al die nieuwe opties marketingtechnisch kunnen benutten… werk genoeg aan de winkel. Het is maar goed dat we binnenkort naar ons nieuwe pand op het Rokin in Amsterdam verhuizen - op een mooie locatie tussen de retailers - want we blijven maar uit ons jasje groeien.”