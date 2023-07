Krappe arbeidsmarkt leidt tot meer conflicten op de werkvloer

De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot meer problemen op de werkvloer, concludeert NU.nl op basis van een rondvraag bij juridische instanties.

Volgens Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) is het aantal juridische hulpvragen op het gebied van arbeidsrecht in het eerste half jaar van 2023 met negen procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Met de krappe arbeidsmarkt wordt het voor werknemers makkelijker om van baan te wisselen. Het concurrentiebeding moet voorkomen dat werknemers vergelijkbaar werk uitvoeren bij een ander bedrijf. Deze afspraken komen vaker onder discussie met de vele opzeggingen, bevestigt ook Céline de Vries van juridisch dienstverlener ARAG aan NU.nl.

Ook arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen bevestigt aan NU.nl dat het aantal dossiers over het concurrentiebeding toeneemt. "In het eerste half jaar hebben wij daar meer dossiers over. Dat is logisch, want het valt samen met de krapte op de arbeidsmarkt."

De inflatie brengt discussies over loon met zich mee. Bedrijven krijgen volgens De Vries een hoop meer meldingen over verzoeken tot loonsverhoging dan voorgaande jaren.

Ook de hoge werkdruk voedt verdere discussies op de werkvloer, vertelt jurist Arbeidsrecht Ilona Renet aan NU.nl. "Werknemers worden steeds mondiger en laten hun stem vaker horen. Zo neemt het aantal arbeidsconflicten over ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsvoorwaarden zichtbaar toe.” Renet adviseert bij conflict vooral met elkaar in gesprek te blijven.

In augustus vorig jaar waarschuwden bedrijfsartsen al voor het risico van overspanning onder personeel door de personeelstekorten. Zij zeiden destijds de eerste tekenen hiervan in hun spreekkamers terug te zien.

NU.nl meldt overigens ook dat het aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht bij juridisch dienstverlener DAS het eerste half jaar van 2023 gelijk bleef ten opzichte van het voorgaande jaar.