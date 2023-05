Kwartaalresultaten PostNL beter dan verwacht, maar bezorgt wederom minder pakketten

Post- en pakketbezorger PostNL behaalt iets betere kwartaalresultaten dan verwacht, ondanks dat het opnieuw minder pakketten bezorgde in het eerste kwartaal van 2023, zo maakt PostNL bekend in een kwartaalverslag.

In totaal bezorgde PostNL 81 miljoen pakketten, wat 6,5 procent minder is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. Het bedrijf lijdt onder de inflatie door stijgende brandstofkosten en door minder uitgaven van de consument. Bovendien heeft het last van stijgende loonkosten door een nieuwe cao.

De omzet daalt dan ook met 3 procent van 806 miljoen euro naar 783 miljoen euro. De genormaliseerde ebit (winst voor rente en belastingen) eindigt op 7 miljoen euro en het eindresultaat bedraagt 4 miljoen euro. Dat is flink lager dan het eindresultaat van Q1 in 2022- toen noteerde het bedrijf 34 miljoen euro.

Toch noemt PostNL de resultaten beter dan verwacht. Dat komt mede door een opleving in het aantal pakketten in maart. Het aantal lag zelfs hoger dan een jaar eerder. Die stijging verwacht het bedrijf door te trekken.

Daarnaast meldt het postbedrijf dat het “hard heeft gewerkt aan de verdere uitwerking van extra plannen voor de reductie van twee- á driehonderd fulltimers in overhead, hoofdzakelijk bij de afdeling Pakketten”, schrijft Herna Verhagen, CEO bij PostNL, in het verslag. De voorbereidingen lopen volgens plan en moeten tot een verwachte jaarlijkse besparing van ongeveer 25 miljoen euro leiden, aldus de CEO. De besparingen zullen zichtbaar zijn vanaf 2024.

Vooruitkijkend over het hele jaar, verwacht Verhagen de verwachtingen voor 2023 waar te maken. Die verwachtingen betreffen een genormaliseerde ebit tussen 70 miljoen euro en 100 miljoen euro.