‘Lanvin Group geeft zeldzaam kijkje in financiële situatie in aanloop naar beursgang’

De Lanvin Group gaat binnenkort de beurs op in New York. In de aanloop naar de beursgang deponeerde het bedrijf een aantal financiële documenten die een zeldzame blik bieden op de financiële situatie van de groep, en dan specifiek de merken Lanvin en Wolford. WWD rapporteerde vandaag als eerste over de cijfers.

Voor het boekjaar 2021 noteerde de Lanvin Group een omzetstijging van 52 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, die de totaalomzet op 339 miljoen euro bracht. De groep zou in 2021 het break-evenpunt hebben bereikt en verwacht in 2024 winstgevend te zijn.

De groei is volgens de Lanvin Group te danken aan de sterke prestaties van de merken Lanvin en Wolford. De omzet van Lanvin, het Franse luxemodehuis waaraan de groep zijn naam ontleent, steeg in 2021 met 102 procent naar 73 miljoen euro. Vooral online deed het merk het goed: de omzet van e-commerce ging met 415 procent omhoog.

De omzet van het Oostenrijkse Wolford nam toe met vijftien procent naar 109 miljoen euro. Het Oostenrijkse label is wat verkoopcijfers betreft het grootste dochterbedrijf van de Lanvin Group.

Lanvin Group wil Europese markt verstevigen en uitbreiden in VS en Azië

Momenteel komt de helft van alle verkopen van de Lanvin Group uit de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Tegenover WWD zei Joann Cheng, CEO van de groep, de markt in Europa verder te willen versterken - maar voor verdere groei wordt vooral gekeken naar Noord-Amerika en Azië. In beide regio’s heeft de Lanvin Group nu ruim tweehonderd verkooppunten, tegenover bijna zevenhonderd in Europa alleen.

Het hoofdkantoor van de Lanvin Group, die voorheen bekend was als de Fosun Fashion Group , staat in Shanghai. Cheng hoopt dat de groep ‘het eerste luxebedrijf wordt met een hoofdkwartier in China dat een wereldwijd bereik heeft’, zo schrijft WWD.

In het portfolio van de Lanvin Group zitten behalve Lanvin en Wolford ook het Italiaanse schoenenmerk Sergio Rossi, het Amerikaanse damesmerk St. John Knits en het Italiaanse mannenmodemerk Caruso. Anno nu is de Lanvin Group met deze merken aanwezig in meer dan zestig landen wereldwijd, met in totaal ruim duizend verkooppunten. Het bedrijf werd recent gewaardeerd op ongeveer 1,3 miljard euro.