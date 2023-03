Lenzing Group schrijft nettoresultaat in het rood ondanks omzetgroei in boekjaar 2022

Textielproducent Lenzing Group noteert een omzet van 2,57 miljard euro in boekjaar 2022. Hiermee laat de textielproducent de omzet met 16,9 procent stijgen, vergeleken met financieel jaar 2021, zo blijkt uit het jaarverslag. Maar het bedrijf leidde onder stijgende energie- en grondstofkosten, waardoor het nettoresultaat eindigt op 37,2 miljoen euro in het rood.

Vorig jaar schreef de textielproducent nog in het zwart met een nettoresultaat van 127,7 miljoen euro. De stijgende energie- en grondstofkosten lieten de omzet flink dalen in de tweede helft van 2022. Het consumentenvertrouwen en het economisch klimaat verslechterde aanzienlijk wat druk legde op de groei van Lenzing. De EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) daalde met 33,3 procent naar 241,9 miljoen euro.

De omzetgroei had het bedrijf dan ook te danken aan de hogere vraagprijs voor vezels. De hoeveelheid verkochte vezels daalde, maar de verkoop van pulp steeg.

"Het jaar 2022 stond in het teken van crisissen”, aldus Stephan Sielaff, CEO bij Lenzing Group. Maar, de CEO ziet het positief in en verwacht ‘sterker uit deze crisis te komen’. “De oorlog tussen Oekraïne en Rusland blijft invloed hebben op onze business, maar de verspoelingen in China omtrent het coronavirus kunnen leiden tot een onverwacht snel herstel.” Met al deze zaken in het achterhoofd voorspelt Sielaff een omzetgroei van 2,9 procent in 2023 en verwacht hij nog geen positief nettoresultaat te schrijven. De EBITDA zal tussen de 320 miljoen euro en 420 miljoen euro neerstrijken.