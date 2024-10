Levi's ondertekent het Pakistan akkoord

Levi Strauss & Co. heeft een juridische overeenkomst ondertekend om de veiligheid van kledingarbeiders in Pakistan te waarborgen, aldus de Clean Clothes Campaign (CCC). Het Amerikaanse denimmerk is hiermee de 129e ondertekenaar van het Pakistan akkoord.

Het Pakistan akkoord, dat in 2023 in werking treedt, is een juridisch bindende overeenkomst tussen modemerken en vakbonden. Het doel van de overeenkomst is dat de notoir gevaarlijke kledingsector in Pakistan veiliger wordt. Het Pakistan akkoord kwam tot stand na de dodelijke instorting van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh in 2013.

Levi's laat met deze overeenkomst nu onafhankelijke veiligheidsinspecties toe ter controle van de naleving van het werknemerswelzijn in Pakistan. Het bedrijf laat hiermee zien en stap te zetten richting het respecteren van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (afgekort de CSDDD of CS3D). Deze richtlijn verplicht grote bedrijven om milieuoverwegingen, klimaatmaatregelen en mensenrechten te implementeren in hun bedrijfsvoering.

Edgar Romney, secretaris-penningmeester van de vakbond Workers United-SEIU, deelt: "Workers United juicht Levi's besluit toe om zich bij dit levensreddende programma aan te sluiten. Veel te lang hebben werknemers in Pakistan die Levi's-producten maken hun leven geriskeerd door gewoon naar hun werk te gaan. In de toekomst zullen deze werknemers genieten van cruciale veiligheidsbescherming en zullen zij en hun vakbonden een centrale rol kunnen spelen bij veiligheidsinspecties en het herstelproces van de fabriek. Belangrijk is dat de overeenkomst ook het recht van werknemers op vrijheid van vereniging met betrekking tot gezondheid en veiligheid beschermt, waardoor werknemers zich kunnen uitspreken over veiligheidsrisico's zonder angst voor represailles. We feliciteren het bedrijf met het tonen van een toewijding om zijn leveranciersfabrieken in Pakistan veilig te maken, en we dringen er bij het bedrijf op aan hetzelfde te doen in Bangladesh."

Levi Strauss & Co. heeft nog niet gereageerd op het verzoek van FashionUnited om commentaar.