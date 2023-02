Lichte krimp bij Bol.com in boekjaar 2022

Bij de Nederlandse webshop Bol.com was in boekjaar 2022 sprake van een lichte daling in de verkoopcijfers. De totale bruto verkoopwaarde kwam uit op 5,5 miljard euro exclusief btw, 1,9 procent lager dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een persbericht van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Bol.com.

Het bericht bevestigt de eerdere boodschap dat de groei van Bol.com stagneert. Eind december werden bij het bedrijf bezuinigingen aangekondigd. Tijdens een personeelsbijeenkomst, bijgewoond door het Financieel Dagblad, werd duidelijk dat er circa driehonderd banen zouden worden geschrapt.

Daar wordt in het jaarverslag nauwelijks over gerept. Volgens Ahold Delhaize deed Bol.com het in boekjaar 2022 nog aardig gezien de uitdagende omstandigheden in de markt, zoals inflatie en internationale conflicten. Die tekenden zich onder meer af in het vierde kwartaal, waarin Bol.com het aantal online verkopen zag dalen met 2,9 procent, waar in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog een groei van bijna acht procent werd gerapporteerd. Het aantal verkopen via derden, goed voor 57 procent van alle verkopen, daalde met 1,6 procent.

In het boekjaar werd ook nog stevig in het bedrijf geïnvesteerd, meldt Ahold Delhaize. Ondanks dat bleef Bol.com winstgevend, zo is in het persbericht te lezen, en leverde het een EBITDA van 125 miljoen euro.