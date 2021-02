Loketten NOW 4.0 en TVL vandaag open

Het loket voor aanvraag voor de NOW 4.0 is sinds vanochtend geopend. De UWV opende het loket om negen uur. Later vandaag, om twaalf uur, opent de UWV ook het aanvraagloket voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen bij de loketten hun aanvragen indienen voor financiële steun van de overheid voor de periode januari tot en met maart.

In de voorwaarden van de NOW 4.0 en de TVL is het een en ander veranderd ten opzichte van de vorige fase. Waar de NOW voorheen 80 procent van de loonkosten dekte, is dat nu 85 procent. Voor de TVL gelden in eerste instantie nog de voorwaarden zoals aangekondigd in december. Op 21 januari werden deze aangepast met onder meer openstelling voor grotere bedrijven, verlaging van de vaste lastendrempel en een hoger subsidiepercentage. Ook gaat de voorraadvergoeding omhoog naar 21 procent.

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat de wijzigingen in de TVL na goedkeuring door de Europese Commissie door de RVO zullen worden verwerkt en door middel van een extra voorschot uitbetaald.