‘Louis Vuitton verhoogt prijzen door kostenstijging’

Luxemerk Louis Vuitton heeft deze week meerdere productprijzen wereldwijd verhoogd als gevolg van stijgende productie- en transportkosten. Dat zegt een woordvoerder van het merk in China tegenover persbureau Reuters. De toenemende kosten worden mede veroorzaakt door inflatie.

Volgens de woordvoerder gaat het om de prijzen van onder meer lederwaren, accessoires en parfums. De hoogte van de prijsstijging werd niet gespecificeerd. Naar verluidt varieert het prijsverschil per product.

“Bij de prijswijzigingen wordt rekening gehouden met veranderingen in de kosten van productie, grondstoffen, transport en inflatie,” zo staat in een statement in handen van Reuters.

Wereldwijd worden productprijzen opgedreven door inflatie. In 2021 was de inflatie in Nederland 2,7 procent, het hoogste niveau sinds 2003, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige maand.