Lululemon wil 20 procent van vezelbehoefte circulair invullen via Samsara Eco

Lululemon Athletica Inc., de Canadese fabrikant van sportkleding, schoenen en accessoires, heeft een tienjarige afnameovereenkomst gesloten met het Australische recyclingbedrijf Samsara Eco. Met de samenwerking wil Lululemon circa twintig procent van zijn toekomstige behoefte aan nylon en polyester invullen met circulair materiaal van Samsara. De overeenkomst maakt deel uit van de bredere duurzaamheidsstrategie van Lululemon.

Het Canadese athleisure-merk komt regelmatig onder vuur te liggen vanwege de milieu-impact van zijn producten. Het merk gebruikt bijvoorbeeld in veel van zijn bestverkochte producten (de Align en Wunder Train leggings bijvoorbeeld) nylon 6,6 als basisvezel. Deze vezel is moeilijk te recyclen. De afgelopen jaren heeft het bedrijf verschillende stappen gezet richting verduurzaming. Het bedrijf werkt onder meer samen met organisaties als de Clean Energy Buyers Association (CEBA), Asia Clean Energy Coalition (ACEC) en materiaalinnovatiebedrijven zoals Geno, ZymoChem en Samsara Eco.

Samsara Eco ontwikkelde een gepatenteerde enzymatische technologie genaamd EosEco, waarmee synthetische vezels (waaronder polyester en nylon 6,6) kunnen worden afgebroken tot hun oorspronkelijke grondstoffen. Deze kunnen opnieuw worden gebruikt in productieprocessen, zonder verlies van kwaliteit. Het bedrijf werd in 2020 opgericht vanuit de Australian National University, met steun van onder meer Main Sequence en W23, de durfkapitaalarm van Woolworths Group. In 2023 haalde Samsara Eco 100 miljoen Amerikaanse dollar op in een Series A+-financieringsronde onder leiding van investeerder Temasek.

Volgens Samsara Eco-oprichter en CEO Paul Riley laat de samenwerking met Lululemon zien dat de technologie voor circulaire materialen klaar is voor grootschalige toepassing. “Ik ben optimistisch over wat we samen in de komende tien jaar kunnen bereiken,” zei hij eerder tegen Forbes. Op LinkedIn noemde Samsara Eco de overeenkomst “een van de belangrijkste afnameverplichtingen voor geavanceerde gerecyclede materialen van de afgelopen jaren”.

In het kader van de samenwerking zal Samsara Eco zijn productiecapaciteit in Jerrabomberra (New South Wales, Australië) uitbreiden. Daarnaast staat de opening van een commerciële recyclingfabriek gepland voor 2028.

Ondertussen blijft Lululemon financieel groeien. Het merk begon in 1998 als yogalabel voor vrouwen en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldspeler. In het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26 rapporteerde het bedrijf een omzetgroei van zeven procent tot 2,37 miljard Amerikaanse dollar (omgerekend 2,07 miljard euro). De nettowinst daalde met ruim twee procent tot 314,6 miljoen dollar. Wereldwijd telt Lululemon 711 winkels, waaronder vestigingen in Nederland en België.