LVMH neemt de Zwitserse klokkenmaker L'Epée 1839 over

Franse luxe groep LVMH heeft Swiza overgenomen, eigenaar van L'Epée 1839, een Zwitserse fabrikant van klokken en kunstvoorwerpen. Dit laat de luxe groep weten in een persbericht.

LVMH zal nu samen met meer dan 80 medewerkers van L'Epée 1839 - waaronder ontwerpers, ingenieurs, horlogemakers en monteurs - onder leiding van CEO en creatief directeur Arnaud Nicolas de klanten van de Zwitserse fabrikant van dienst zijn.

L'Epée 1839, gevestigd in Delémont, in het Zwitserse Jura, staat 185 jaar bekend om zijn uitzonderlijke expertise op het gebied van uurwerken, waarbij creaties worden bedacht, ontwikkeld en geproduceerd. Het bedrijf is gespecialiseerd in klokken en staat bekend om zijn expertise en creatieve visie in het combineren van vorm en functie.

LVMH deelt in een verklaring dat elke L'Epée 1839-klok een technische prestatie vertegenwoordigt, waarin belangrijke uurwerken zijn verwerkt, zoals eeuwigdurende kalenders, tourbillons, retrograde wijzers en meer. Speciale kenmerken zijn onder meer energiereserves tot 8.760 uur, of een heel jaar, en een ongeëvenaard ontwerp en esthetiek, altijd met een poëtisch of humoristisch tintje.

L'Epée 1839 is in de 19e eeuw opgericht door Auguste L'Epée, een pionier in de productie van speeldoosjes. Vervolgens ontwikkelde het bedrijf een reeks geavanceerde uurwerken, eerst door de productie van reisklokken en vervolgens, in de loop van de 20e eeuw, door het assortiment exclusieve klokken uit te breiden. Recent heeft het bedrijf projecten gelanceerd met diverse dochtermerken van LVMH Group, waaronder Tiffany. De samenwerking met Tiffany bestond uit de creatie van een klok in de vorm van de eerste Formule 1-auto's uit de jaren 50.

L'Epée 1839' horloge in de vorm van een Formule 1-raceauto uit de jaren 1950 ter gelegenheid van de heropening van de Tiffany-winkel op 5th Avenue in New York (2023) Credits: LVMH

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.