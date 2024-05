Mended breidt uit naar Duitsland dankzij samenwerking met ArmedAngels

Mended betreedt de Duitse markt. De Nederlandse duurzame mode start-up viert de uitbreiding met de samenwerking met het Duitse merk ArmedAngels. De Duitse expansie is de eerste stap om de dienst in heel Europa beschikbaar te maken, zo meldt Mended in een persbericht.

Mended heeft als doel de levensduur van kleding te verlengen middels een innovatieve benadering van kledingreparatie. De samenwerking met ArmedAngels versterkt de gedeelde waarden van kwaliteit en duurzaamheid, zo staat in het persbericht. De samenwerking moet ArmedAngels-klanten bovendien in staat stellen om ‘bewuste beslissingen te nemen’.

Een reparatie-afspraak is online te boeken via het Mended-platform. Na een boeking ontvangt de consument een verzendlabel, waarmee het artikel per post kan worden opgestuurd. De klant ontvangt het gerepareerde kledingstuk vervolgens binnen tien dagen weer thuis.