Meta gaat stoppen met ondersteuning NFT’s, in elk geval voorlopig

Meta Platforms Inc, het moederbedrijf van onder meer Instagram en Facebook, stopt voorlopig met de ondersteuning van NFT’s op beide platforms. Dat twitterde Stephane Kasriel, hoofd commercie en financiële technologie bij Meta, gisteravond.

Vorig jaar maakte Meta het mogelijk om NFT’s te ontwikkelen en delen via Instagram en Facebook, maar die voorzieningen trekt het bedrijf toch weer in. Volgens Kasriel gaat Meta zich in plaats daarvan focussen op ‘andere manieren om makers, mensen en bedrijven te ondersteunen’.