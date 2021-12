Alles over mode NFT's op een rijtje

In de afgelopen maanden heeft FashionUnited diepgaande tips, updates, interviews en informatie over hoe merken NFT's kunnen gebruiken en hebben gebruikt, gevolgd en gedeeld met haar lezers. Lees verder om een overzicht van FashionUnited's NFT modenieuws te vinden.

NFT: het nieuwste fenomeen in de mode-industrie

2021 is het jaar van de NFT's, de non-fungible tokens die jonge en geeky investeerders de stuipen op het lijf jagen door cryptocurrencies en blockchain te combineren. De verkoop explodeerde in augustus, met speculanten die maar al te graag aan boord sprongen. Een rage die werd gestimuleerd door de coronacrisis (toen fysieke kunst niet langer toegankelijk was) en aangewakkerd door de groeiende belangstelling van de kunstwereld, de sport en de media.

Digicouture: Mutani lanceert eerste NFT-modecollectie met ontwerper Stefan Kartchev

Mutani, het eerste digitale modenetwerk van België, lanceert een eerste virtuele modecollectie in samenwerking met ontwerper Stefan Kartchev. De collectie lanceerde begin december op de digitale marktplaats The Dematerialised en bestaat uit vijf verschillende items uitgevoerd in de vorm van NFT’s. Daarnaast is een enkele NFT uitgebracht die ook in fysieke vorm wordt gerealiseerd.

Tentoonstelling: De pioniers op het gebied van digitale mode verzameld

Tijdens de pandemie heeft de markt voor digitale verzamelobjecten zoals videogame-items en kunstwerken een hoge vlucht genomen. Met behulp van zogeheten non-fungible tokens (NFT's) en blockchaintechnologie krijgen deze items hun unieke digitale identiteit, en een daaraan gekoppelde waarde. Op die manier wordt digitale mode snel een collector's item. Het aandeel in de NFT-markt is echter moeilijk te kwantificeren.

Wat is de rol van de modeontwerper in de metaverse?

De huidige opkomst van gedecentraliseerde autonome organisaties heeft het concept van NFT's en eigendom van digitale activa makkelijker gemaakt. En dit biedt ook zakelijke mogelijkheden voor modemerken en ontwerpers.

Champion lanceert digitale collectie in samenwerking met technologiebedrijf Tafi

Het sportkleding bedrijf heeft zijn lente/zomer 2021 collectie aangekondigd in samenwerking met Tafi, een digitaal 3D bedrijf dat avatars en emoji’s creëert. Bij de lancering van de collectie heeft men gebruik gemaakt van NFT’s (non-fungible tokens, een type cryptocurrency bestaande uit unieke digitale objecten die men vaak verzamelt, red.) die ervoor zorgen dat elk kledingstuk uniek is en zijn eigen waarde heeft. ”Dit is een zeer spannende tijd van transformatie in de digitale wereld. De ontdekkingen wat betreft NFT’s en de voordelen die ze bieden voor de consument, staan nog maar in de kinderschoenen,” zegt Tyler Lewison, algemeen directeur bij Champion Athletic Wear.

Diesel lanceert samen met Nederlandse The Fabricant een NFT

Diesel heeft de handen ineengeslagen met het Nederlandse digitale modebedrijf The Fabricant voor een sneaker ontwerp via NFT technologie. Het nieuwe ontwerp is bedacht door Diesel’s creatief directeur Glenn Martens en is een limited edition sneaker. The Fabricant heeft ondersteuning geboden wat betreft het digitale aspect van het ontwerp.

Beeld: screenshot website Rtfkt

Platform voor virtuele mode Rtfkt haalt 8 miljoen dollar binnen: ‘Men brengt meer tijd door in de virtuele wereld’

Rtfkt is gespecialiseerd in virtuele sneakers en accessoires. Het bedrijf bestaat bijna anderhalf jaar, en de drie internationale oprichters, Benoit Pagotto, Chris Le and Steven Vasilev, zijn nog de enige full-time werknemers. Daar moeten onder meer ontwerpers en gaming-experts bij komen. Met de investering wil Rtfkt verder een app ontwikkelen en andere digitale ontwerpers ondersteunen. “Ons belangrijkste langetermijndoel is om een platform te creëren waarop we nieuwe creatievelingen kunnen aantrekken” aldus Vasilev. “In de toekomst zien we NFT’s als sleutels of paspoorten voor ervaringen, games of virtuele evenementen.”

AZ Factory lanceert exclusieve NFT-collectie

In totaal 1.200 NFT's werden gezamenlijk gecreëerd door AZ Factory en Arianee: deze NFT's werden ontwikkeld rond bloemenbroches, schoenen, oorbellen en juwelen gestileerd rond een witte blousejurk. Een elegante manier om de avant-garde te herdenken van de man die Lanvin veertien jaar lang op briljante wijze opnieuw uitvond. Belangrijk: deze collectie zal beschikbaar zijn op Opensea, een marktplaats gewijd aan NFT en zeldzame digitale objecten, onder de naam "AZ Factory - Alber Elbaz tribute look".

Modemerk Karl Lagerfeld komt met NFT collectie

Modemerk Karl Lagerfeld komt met een NFT collectie niet met digitale kledingstukken, maar een geanimeerd figuur van de wijlen Karl Lagerfeld in cartoonvorm. Het merk schrijft dat de NFT-collectie past bij de focus op innovatie en creativiteit bij het modehuis. “Het is een opmerkelijke eerste stap de toekomst in, terwijl we onze weg vinden in de virtuele wereld van NFT’s en digitale mode. We zijn verheugd deze innovatieve categorie aan ons portfolio toe te voegen en om bestaande en nieuwe klanten te inspireren met dit one-of-a-kind verzamelitem,” aldus Pier Paolo Righi, de CEO van Karl Lagerfeld.

Nike, Inc. neemt metaverse modebedrijf RTFKT over

Nike, Inc. is het nieuwste bedrijf op de lijst die actief investeert in de metaverse. Het sportbedrijf neemt namelijk metaverse modebedrijf RTFKT over. Hoeveel Nike, Inc. heeft moeten betalen voor het bedrijf is niet bekendgemaakt.

