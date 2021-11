Digicouture: Mutani lanceert eerste NFT-modecollectie met ontwerper Stefan Kartchev

Mutani, het eerste digitale modenetwerk van België, lanceert binnenkort een eerste virtuele modecollectie in samenwerking met ontwerper Stefan Kartchev. Dat blijkt uit een persbericht van Mutani. De collectie lanceert begin december op de digitale marktplaats The Dematerialised en bestaat uit vijf verschillende items uitgevoerd in de vorm van <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/business/nft-het-nieuwste-fenomeen-in-de-mode-industrie/2021101351321” target=”_self”><u>NFT’s</u></a>. Daarnaast wordt er een enkele NFT uitgebracht die ook in fysieke vorm wordt gerealiseerd.

Kartchev studeerde in 2018 af van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en werkte voor Walter van Beirendonck, Rombout en Bioracer. Zijn afstudeercollectie was een samensmelting van experimentele activewear met Bulgaarse folkloremotieven. De collectie die Kartchev met Mutani ontwikkelt borduurt daarop voort, zo is in het persbericht te lezen.

“De creatieve vibe van Antwerpen gekoppeld met de avant-garde aanpak van de Modeacademie heeft wereldbekend talent voortgebracht,” zo staat in het persbericht. De Academie leverde onder meer de Zes van Antwerpen, Martin Margiela en Demna Gvasalia af. “Mutani zet deze traditie voort door jong talent zoals Stefan Kartchev te ondersteunen en een eigen interpretatie te geven aan nieuwe paradigma’s zoals NFT’s.”

De collectie van Mutani en Stefan Kartchev, ‘Miscible displacement’ getiteld, lanceert op 3 december om 19.00 op The Dematerialised. Voorafgaand aan de lancering is er op Twitter Spaces een gesprek tussen Kartchev, Shayli Harrison van Mutani en The Dematerialised.