Wat zegt de dalende NFT verkoop over de toekomst van NFT’s?

Hoewel de populariteit van non-funginble tokens (NFT’s) explodeerde in 2021, nam de verkoop ervan tijdens het afgelopen kwartaal gestaag af, zo blijkt uit onderzoek van DappRadar waarover persbureau Reuters berichtte. In totaal werd er in het derde kwartaal van dit jaar 3,4 miljard dollar (3,47 miljard euro) aan NFT’s verkocht, een daling van zestig procent ten opzichte van de 12,5 miljard dollar (12,74 miljard euro) in dezelfde periode vorig jaar.

Verkopen op de grootste NFT-marktplaats, OpenSea, zijn in september voor de vijfde maand op rij gedaald. Ook de totale NFT verkoop bij kunstbeurzen Christie's, Sotheby's, Phillips en Bonhams in 2022 tot nu toe daalde van 127 miljoen pond (146 miljoen euro euro) vorig jaar naar 8,4 miljoen pond (9,7 miljoen euro) dit jaar, zo blijkt uit onderzoek van Art Market Research dat Reuters aanhaalt.

In 2021 profiteerde de NFT markt volgens Reuters van de prijsstijgingen van cryptocurrency's en de hoge risicobereidheid onder beleggers. In 2022 zouden exact deze omstandigheden juist sterk zijn omgeslagen, door renteverhogingen van centrale banken die beleggers ertoe zetten hun risicovolle activa te verkopen. Zo wordt Bitcoin nu verhandeld rond 19 duizend dollar (19,4 duizend euro), na de piek van 69 duizend dollar (70,3 duizend euro) in november.

De rage voor NFT’s werd in 2021 mede gestimuleerd door de coronacrisis (toen fysieke kunst niet langer toegankelijk was) en verder aangewakkerd door de groeiende belangstelling van de kunstwereld en media. De meningen over de toekomst van de NFT waren destijds verdeeld. Volgens sceptici ging het om een rage gebaseerd op een zeepbel die elk moment uit elkaar kon spatten. Anderen geloofde juist in de vereenvoudiging van NFT mogelijkheden om deze toegankelijker te maken voor een groeiend publiek.

De mode-industrie en dan met name de luxesector, waar exclusiviteit belangrijke voorwaarde is, speelde in elk geval snel in op de trend. Zo wordt Gucci gezien als pionier op het gebied van NFT’s in de luxesector, en volgden al snel ook Valentino en Louis Vuitton met het lanceren van hun eigen NFT's. Ook Karl Lagerfeld lanceerde een NFT collectie, Selfridges verkocht NFT’s in hun fysieke winkels en juwelenmerk Tiffany & Co. lanceerde in samenwerking met Cryptopunk een geheel eigen NFT-service: ‘NFTiff’.

Ook Nederlandse merken speelden in op de ontwikkelingen omtrent NFT’s: zo lanceerde Nederlandse merken Nubikk en G-Star eigen NFT’s en ontwikkelde The Fabricant eind vorig jaar een NFT in samenwerking met Diesel.

Van exclusiviteit naar functionaliteit

Web3 specialist Paul Snijder, die NFT’s ontwikkelende met onder andere G-Star, is sceptisch over de toekomst van NFT’s in een non-functionele vorm. Een keldering van de markt zag hij dan ook aankomen, maar dat betekent volgens hem niet dat de NFT geen toekomst heeft. “Vorig jaar waren NFT’s nieuw en exclusief. Ondanks dat je er uiteindelijk niet écht iets mee kon, waren mensen daarom bereid ervoor te betalen. En dan was er natuurlijk ook nog het aspect van winstgevende doorverkoop. Het was naar mijn idee een kwestie van tijd tot dit op zou houden.”

Ondanks dat er met inflaties en stijgende rentes een periode is aangebroken waarin mensen minder geld te besteden hebben aan dingen als crypto, gelooft Snijder dat de NFT op lange termijn zijn relevantie zal behouden via mogelijkheden voor functionaliteit. Er zal hierbij in essentie een shift plaatsvinden van exclusiviteit naar functionaliteit. Het exclusieve karakter van een NFT staat hierbij nog aan de kern, maar zorgt voor nieuwe mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een productpaspoort. “Ik geloof dat de waarde van NFT’s hiermee uiteindelijk weer zal stijgen. Maar, eerst zal er een daling zijn waarbij de projecten die geen verdere functionaliteiten te bieden hebben het waarschijnlijk niet zullen overleven.”